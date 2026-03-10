Opinión
Alabama: conmutan pena de muerte de preso que no estaba en edificio cuando ocurrió crimen

Gobernadora de Alabama conmutó pena de muerte de recluso de 75 años. Consideró injusto ejecutarlo al no ser el tirador del crimen

10 de marzo de 2026 - 2:13 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Una manifestación a favor de Sonny Burton, condenado a muerte, frente a la mansión de la gobernadora de Alabama en Montgomery, Alabama. (Kim Chandler)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Montgomery, Alabama- La gobernadora de Alabama conmutó la sentencia de muerte de un recluso de 75 años que iba a ser ejecutado esta semana aunque no estaba en el edificio cuando mataron a la víctima.

RELACIONADAS

Charles “Sonny” Burton había sido condenado por la muerte a tiros de Doug Battle durante un robo en 1991. Sin embargo, otro hombre, Derrick DeBruce, le disparó a Battle cuando Burton ya había salido del edificio. La sentencia de muerte de DeBruce fue reducida posteriormente en apelación a cadena perpetua.

La gobernadora Kay Ivey, republicana, manifestó en un comunicado que “no puedo proceder con la ejecución del señor Burton con la conciencia tranquila bajo circunstancias tan dispares. Creo que sería injusto que se ejecute a un participante en este crimen mientras que el participante que apretó el gatillo no lo fue”.

Es apenas la segunda vez que la gobernadora republicana ha concedido clemencia a un recluso en el pabellón de la muerte desde que asumió el cargo en 2017.

Ivey, quien ha presidido 25 ejecuciones, dijo que cree firmemente en la pena de muerte como “castigo justo para los delincuentes más atroces de la sociedad”, pero afirmó que también debe administrarse de manera justa y proporcional.

Burton tenía previsto ser ejecutado el jueves por la noche con gas nitrógeno.

ARCHIVO - Esta foto de 2025, proporcionada por Matt Schulz, muestra a Charles "Sonny" Burton en el Centro Correccional Holman en Atmore, Alabama. (Matt Schulz vía AP, Archivo)
ARCHIVO - Esta foto de 2025, proporcionada por Matt Schulz, muestra a Charles "Sonny" Burton en el Centro Correccional Holman en Atmore, Alabama. (Matt Schulz vía AP, Archivo) (The Associated Press)

Battle recibió un disparo por la espalda durante un robo el 16 de agosto de 1991 en una tienda de autopartes AutoZone en Talladega. El testimonio en el juicio indicó que DeBruce le disparó a Battle después de que Burton y otros ladrones habían salido de la tienda. Battle había entrado a la tienda cuando el robo estaba llegando a su fin e intercambió palabras con DeBruce.

Los partidarios y familiares de Burton habían instado a Ivey a considerar la clemencia para el recluso, que a veces está confinado a una silla de ruedas. Varios jurados del juicio de Burton en 1992 estuvieron entre quienes pedían que se le perdonara la vida. La hija de Battle envió una carta a Ivey pidiendo clemencia, preguntando “cómo tiene sentido legalmente” ejecutar a Burton.

Miembros del equipo legal de Burton vitorearon cuando recibieron la noticia el martes.

“Estoy tan feliz, tan feliz. Son lágrimas de alegría”, declaró la hija de Burton, Lois Harris, entre sollozos durante una entrevista telefónica. Añadió que quiere agradecer a Ivey por su decisión.

Burton dijo a The Associated Press el mes pasado que se suponía que nadie debía resultar herido en el robo y que no supo hasta más tarde que DeBruce le había disparado a alguien.

“No supe nada de que alguien resultara herido hasta que íbamos de regreso. No, se suponía que nadie debía resultar herido”, indicó Burton en una entrevista telefónica desde el Centro Correccional Holman de Alabama.

Agregó que quiere disculparse con la familia de Battle. “Lo siento mucho. Si tuviera el poder de traerlo de vuelta, lo haría. Lo siento mucho”, dijo Burton.

Tags
Breaking NewsAlabamaPena de muerte
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
