El alcalde de Cataño, Julio Alicea Vasallo, colabora con las autoridades federales y estatales para que le devuelvan a su municipio más de $32 millones que, asegura, fueron pagados a dos contratistas que supuestamente desviaron el dinero público para lucrar a personas allegadas a su antecesor, el ahora convicto a nivel federal Félix “el Cano” Delgado.

Como parte de ese proceso, el ejecutivo municipal acudió anteayer a la sede del Departamento de Justicia para prestar su testimonio, luego de haber hecho los referidos correspondientes en febrero.

“Fui citado por un fiscal (de la División) de Integridad Pública. Fui en calidad de testigo para estar un día completo para dialogar sobre varios referidos que hemos hecho. Tienen que ver con asuntos de desembolso de fondos públicos que nosotros, como municipio, estamos cuestionando la validez de los mismos”, indicó ayer Alicea Vasallo a El Nuevo Día.

“Son asuntos bien sensitivos que tienen que ver con cosas que pasaron en el municipio, y no quiero entrar en los detalles porque, realmente, se trata del desvío de fondos públicos para asuntos no permitidos por ley, para lucrar personas particulares. Es posible que incluyan al exalcalde y personas cercanas al exalcalde”, comentó.

No obstante, Alicea Vasallo cuestionó el tiempo que ha tomado la investigación en el Departamento de Justicia.

El año pasado, el exalcalde de Cataño Félix “el Cano” Delgado, en la foto, y el contratista Oscar Santamaría Torres se declararon culpables por soborno en el Tribunal Federal. (Ramón “Tonito” Zayas)

“Estamos hablando de un grupo de tres a cuatro personas que se pudieron haber lucrado con contratos de servicios profesionales. Con facturas que, a mi juicio, fueron manipuladas, que fueron falsificadas, y yo lo que le pido al secretario de Justicia (Domingo Emanuelli) es que sea proactivo. Veo una leniencia (sic) de parte de su departamento porque no he visto acción. Yo hice ese referido en febrero, pero hay otros asuntos que, tanto la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR) y este servidor, que a mí constan, que han sido referidos”, sostuvo.

“Yo no quisiera pensar -y esto es una opinión mía, y la quiero expresar porque me molesta, me está molestando hace tiempo- que, en el acuerdo que llegaron con el alcalde (Delgado), exista algún tipo de inmunidad para no acusarlo a nivel estatal por cualquier otro delito”, abundó.

Precisó que los referidos de la Oficina del Contralor fueron por la supuesta creación de corporaciones privadas que darían servicios al municipio, pero duplicando trabajos ya existentes, además de casas que nunca fueron construidas a pesar de que se destinó dinero del ayuntamiento para ello y el uso de materiales, equipo y empleados públicos para construir propiedad privada de un familiar de Delgado.

Ante los señalamientos del alcalde, el secretario de Justicia defendió la gestión de esa agencia, pero no precisó si concedieron inmunidad a Delgado.

“La investigación se está llevando a cabo responsablemente en la División de Integridad Pública y Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia. Como es nuestra política pública, no se emitirán declaraciones hasta que culmine, para garantizar la pureza del proceso y evitar que se afecte una investigación en curso”, manifestó el funcionario por escrito.

El año pasado, Delgado y el contratista Oscar Santamaría Torres se declararon culpables, en el Tribunal Federal. El exalcalde reconoció que recibía sobornos del contratista a cambio de favorecerlo con contratos del municipio.

De otra parte, Alicea Vasallo sostuvo que las demandas de cobro de dinero que presentó el año pasado contra tres compañías y sus respectivos contratistas involucrados en el caso de corrupción de Delgado, cuyos contratos buscan declarar nulos y recobrar los fondos desembolsados, se encuentran ante el Tribunal Supremo, luego de fallos adversos en el Tribunal de Primera Instancia y el foro apelativo.

El alcalde dijo que ambos foros judiciales le exigieron al ayuntamiento “prueba documental y testifical adicional”. “Eso quiere decir que el Tribunal Apelativo y el de Primera Instancia quieren que traigamos a Felix ‘el Cano’ Delgado y a los contratistas convictos por corrupción para que nos digan de cuáles de esos contratos se beneficiaron”, dijo.

Se mostró confiado en que el Tribunal Supremo falle a favor del Municipio de Cataño, pero lamentó que el Departamento de Justicia no se uniera a él en su pedido ante los tribunales.

“No he visto ninguna acción por parte del secretario (de Justicia) para hacerse amigo del municipio... Yo voy a seguir cooperando con las autoridades federales y estatales, que todavía siguen enviando requerimientos de información”, manifestó.

“Yo me siento, todavía, combativo. Yo creo, todavía, en el sistema de justicia, en los tribunales y las agencias fiscalizadoras. Yo no voy a bajar la guardia. Yo voy a hacer lo que he hecho, y voy a seguir haciendo referidos”, enfatizó.