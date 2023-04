El presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, le hizo hoy un llamado al gobernador Pedro Pierluisi a reunirse con los ejecutivos municipales en vías a establecer cuál será el plan de la administración estatal para manejar el fondo de $300 millones que estaría disponible anualmente para su distribución, según el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF)

“Queremos saber si los municipos somos prioridad para este gobierno”, afirmó Hernández durante una conferencia de prensa en la que estuvo flanqueada por un grupo de alcaldes del Partido Popular Democrático (PPD).

“Si vemos que no hay respuesta por parte del gobernador vamos a seguir agotando todos los remedios con la Junta de Control Fiscal y si nadie nos responde vamos a ir a los tribunales a impugnar esta decisión de la Junta. Vamos a ir al tribunal a defender los servicios esenciales que la Junta y el gobierno pone en riesgo ante esta triste determinación”, expresó el también alcalde de Villalba.

Tras la eliminación del Fondo de Equiparación -que debe desaparecer este próximo año fiscal- cerca de 41 municipios quedarían básicamente operando bajo “una burbuja artificial de fondos federales”, dejando en riesgo los servicios esenciales que los municipios ofrecen a sus residentes. “Me parece que es bien irresponsable pedirles a los municipios que sigan operando con fondos federales reconociendo que se nos quitan todos los recursos estatales”, aseveró.

“Lo que estamos pidiendo a la Junta no es que vuelva para atrás el Fondo de Equiparación, es que ya eliminado el Fondo de Equiparación tenemos que resolver el asunto de los servicios esenciales que no se van a atender cuando se eliminen los últimos $44 millones”, agregó Hernández.

Por su parte, el contador público autorizado y asesor municipal, Reinaldo Meléndez, alegó que es falso que –tal y como estipula el Plan Fiscal aprobado en el 2017- cuatro municipios dependen del Fondo de Equiparación en un 15% o más y que solo 15 dependen de entre un 10% y 15% de ese mismo pote.

“Son más de 40 municipios que van a quedar totalmente insolventes y los que no estén totalmente insolventes van a poder operar sumamente limitados cuando se acaben los fondos ARPA (Plan de Rescate Americano), que es en diciembre de 2024. Tenemos tiempo para prepararnos para esa fehca, pero con la información que ha provisto la Junta en su plan fiscal no tenemos mucho campo de acción”, advirtió

Meléndez alegó que es falso también que la Junta haya tomado “medidas significativas” para contrarrestar el impacto de la eliminación del Fondo de Equiparación. Alegó, además, que el ente fiscal no ha querido escuchar y adoptar las propuestas que han presentado los alcaldes popular para maximizar los $66 millones disponibles en el Fondo de Consolidación de Servicios Municipales.

Tras la creación del Fondo de Consolidación de Servicios Municipales -cuyos fondos no se han utilizado-, la JSF y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF) redactaron un reglamento que especifica las guías para usar el dinero, el cual ha sido cuestionado por alcaldes tanto de PPD como del Partido Nuevo Prgresista (PNP).

“Los municipios no estamos piendo migajas. Los municipios estamos defendiendo los servicios de la gente. No es que no estemos dispuestos a tener eficiencias municipales, es que hace tiempo estamos haciendo eficiencias municipales. Aquí hay municipios que ya han recibido casi un 30% de disminución en su presupuesto y seguimos dando servicios”, expuso Hernández.

“Quien no ha hecho ajustes ha sido el gobierno que pretende seguir gastando cada día más y cada día vemos mayores contrataciones en las agencias y cada día vemos un gasto extravagante en las agencias del gobierno y los municipios con menos recursos hemos tenido que seguir dándole servicios esenciales a los ciudadanos”, expuso Hernández.

El gobierno, dijo Hernández, tiene hasta el próximo 1 de mayo para presentar ante la JSF un plan de acción sobre cómo van a utilizar esos $300 millones. Esa es la fecha límite que han establecido para reunirse con el primer ejecutivo. “Estamos pidiendo, no por los municipios, sino por la gente que va a dejar de recibir servicios directos por parte de los municipios”, puntualizó Hernández que estuvo acompañado por los alcaldes de Juncos, Luquillo, Guayama, Jayuya, Arroyo, Lares y las alcaldesas de Salinas y Loíza.