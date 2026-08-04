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Anuncio desde La Fortaleza: Jenniffer González revela plan de racionamiento para abonados de Carraízo

Son siete los pueblos afectados por las interrupciones programadas por la AAA

4 de agosto de 2026 - 6:01 PM

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La gobernadora Jenniffer González advirtió, en horas de la mañana, que los niveles del embalse Carraízo estaban más bajos de lo esperado. #### FOTO POR: xavier.araujo@gfrmedia.com Xavier Araújo / GFR Media / Araujo (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González anunciaría esta noche, en una conferencia de prensa, el inicio del plan de racionamiento de agua para los abonados de San Juan, Carolina, Juncos, Gurabo, Trujillo Alto, Canóvanas y Loíza que se sirven del embalse de Carraízo, una decisión que había anticipado tomaría a finales de esta semana.

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“El anuncio será hoy porque no se puede esperar. Los niveles siguen bajando, y ella hará una conferencia de prensa a las 7:00 p.m.”, indicó una fuente de entero crédito en La Fortaleza.

La gobernadora advirtió más temprano este martes, al culminar un encuentro con la prensa, que podía adelantarse el llamado plan de interrupciones programadas porque los niveles de agua en Carraízo habían bajado significativamente.

“Ustedes han visto las fotos, han visto visuales de cómo está el embalse de Carraízo. Tenemos que ser prudentes con el uso del agua. Estamos monitoreando, porque ha seguido evaporándose y reduciéndose los niveles del embalse de Carraízo más rápido de lo que estábamos esperando, así que, pudiera ser antes el que se tengan que tomar otras medidas”, advirtió la gobernadora entonces.

Previo al anuncio de esta noche, la gobernadora se reunió con la alta gerencia de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), encabezada por el presidente ejecutivo Luis González Delgado, para afinar los detalles del racionamiento, supo este medio.

El lunes, luego de una reunión del Comité de Sequía, la AAA distribuyó a los alcaldes de los siete pueblos afectados cómo se distribuirían los municipios de acuerdo al plan trazado.

El Nuevo Día supo, además, que los alcaldes fueron convocados a La Fortaleza para participar de la conferencia de prensa de esta noche.

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Jenniffer Gonzálezagua potableAAA
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Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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