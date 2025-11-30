Opinión
prima:Asfalto, puentes y rotondas: inminente el inicio de rehabilitaciones mayores en tres vías claves del área metropolitana

Las avenidas Kennedy, Baldorioty de Castro y Francisco de Goya serán remodeladas, en lo que la gobernadora Jenniffer González cataloga como un esfuerzo necesario para el desarrollo económico

30 de noviembre de 2025 - 11:10 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La avenida Baldorioty de Castro, entre Santurce y Carolina, recibirá la mayor asignación, ascendente a $37.5 millones. (Carlos Rivera Giusti)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

En plenas festividades navideñas, quienes frecuenten el área metropolitana podrán percibir el movimiento de maquinaria en las avenidas Kennedy (PR-2), Baldorioty de Castro (PR-26) y Francisco De Goya (PR-28), tres de las principales arterias vehiculares de la región.

ACERCA DEL AUTOR
Manuel Guillama Capella
Manuel Guillama CapellaArrow Icon
Periodista puertorriqueño, egresado en 2016 de la Escuela de Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Durante su carrera, se ha enfocado en la cobertura de temas de Educación, política, gobierno,...
