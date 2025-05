Cambio de postura: Jenniffer González irá a la Legislatura a dar su Mensaje de Situación del Estado

“Cada gobernador lo ha hecho en fechas distintas. Ha habido gobernadores que lo han hecho a finales de mayo, otros en junio, otros en abril. Así que eso, la Constitución no establece una fecha límite… Nosotros hicimos uno de los 100 días, que hablamos de la situación del gobierno de Puerto Rico a esos 100 días. Lo hicimos en el Centro de Bellas Artes y ahora (lo) vamos a tener con la inclusión de la parte presupuestaria ante la Asamblea Legislativa”, recalcó.

“Yo creo que uno hace esas evaluaciones y todavía hay distintas maneras de someterlo, pero me estoy inclinando por hacerlo presencialmente. No hemos cuadrado una fecha. Me inclino a que sea presencial”, respondió la primera ejecutiva.