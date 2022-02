Luego de un par de semanas hospitalizado, el secretario del Departamento de Salud, Carlos Mellado, regresó este martes a las redes sociales para informar su mejoría.

A través de un tuit, el funcionario agradeció las muestras de afecto que recibió desde que se dio a conocer su hospitalización a causa de una condición gastrointestinal que padece desde joven.

“Agradecido de todas las muestras de cariño que tuvieron conmigo durante el proceso que me tocó sobrellevar. Sobre todo del personal médico que me asistió y continúa en mi mejoría. Son muchos los planes en @desaludpr y no hay tiempo que perder. Estamos a la carga nuevamente”, expresó en su cuenta de Twitter.

El pasado 11 de febrero la portavoz de Salud, Lisdián Acevedo, informó que Mellado se encontraba hospitalizado desde hace varios días en un hospital del país.

PUBLICIDAD

El titular de Salud es paciente de colitis ulcerativa, una enfermedad intestinal inflamatoria que provoca inflamación y úlceras en el tracto digestivo, según Mayo Clinic.

Esta condición afecta el revestimiento más profundo del intestino grueso (colon) y el recto. Sus síntomas incluyen diarrea, dolor abdominal, sangrado, pérdida de peso, fatiga y fiebre, entre otros.

“Se le agravó (la colitis ulcerativa) en las pasadas semanas y se le complicó con diverticulitis”, indicó Acevedo en ese momento.

El doctor Félix Rodríguez Schmidt, subsecretario de Salud, estuvo al frente de la agencia mientras Mellado recibía tratamiento.