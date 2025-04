“No tenemos ánimo de colgar a nadie, a menos que no pueda demostrar que tiene la capacidad y que cumple con la ley. Tenemos 19 votos”, dijo, en tanto, Rivera Schatz, en entrevista radial (NotiUno), tras catalogar que las delegaciones minoritarias “fueron un fiasco y flojísimas” en la vista de confirmación de Ferraiuoli, en la Cámara de Representantes, el pasado lunes. “No fiscalizaron. No hicieron las preguntas que tenían que hacer”, anotó.