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Dan de alta al alcalde de Villalba tras ser hospitalizado de emergencia

El líder municipal continuará su proceso de recuperación bajo estricta supervisión médica, reposo y monitoreo

31 de marzo de 2026 - 10:15 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Danny "Dan" Santiago, alcalde de Villalba (Facebook)
Andrea Guemárez Soto
Por Andrea Guemárez Soto
Periodista de Breaking Newsandrea.guemarez@gfrmedia.com

El alcalde de Villalba, Dan Santiago, fue dado de alta del Centro Médico de Río Piedras tras permanecer en condición de cuidado desde el 27 de marzo por un padecimiento de salud gastrointenstinal.

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Santiago fue trasladado de emergencia el viernes a una institución hospitalaria en Ponce, y, al día siguiente, fue referido a la institución en Río Piedras por recomendación de su equipo médico con el propósito de someterlo a evaluaciones y tratamientos especializados.

“El Municipio de Villalba informa que el alcalde, Dan Santiago, ha sido dado de alta del Centro Médico de Río Piedras, tras haber respondido favorablemente al tratamiento médico recibido”, indicó el ayuntamiento en declaraciones escritas.

“El alcalde continuará su proceso de recuperación bajo estricta supervisión médica, reposo y monitoreo, luego de enfrentar una situación delicada de salud de naturaleza gastrointestinal que requirió atención especializada”, agregó el Municipio.

Se anticipa que el alcalde estará reincorporándose a sus funciones en las próximas semanas, conforme a las recomendaciones de su equipo médico.

En el comunicado, el ejecutivo municipal y la primera dama, Lisa Rodríguez, también expresaron su agradecimiento por las muestras de solidaridad, cariño y las oraciones recibidas.

A su vez, agradecieron a los profesionales de la salud que estuvieron a cargo de su tratamiento.

Tags
Breaking NewsVillalbaCentro Médico en Río Piedras
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Andrea Guemárez Soto
Andrea Guemárez SotoArrow Icon
Trabajé como productora de contenido para Equilátera. Como parte de ello, redacté breves reportajes sobre temas de salud que se publicaron como suplementos en El Nuevo Día y Primera Hora. Además,...
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