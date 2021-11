El Partido Nuevo Progresista (PNP) prevé nombrar en la próxima sesión legislativa al próximo presidente y presidente alterno de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), dejando la puerta abierta para un canje con los líderes legislativos populares por las vacantes que hay en el Tribunal Supremo y en la Oficina del Contralor, supo El Nuevo Día.

“Si (José Luis) Dalmau plantea un trueque, pues no habría problema. Se les deja (a los populares) que escojan (la jefatura de la CEE)”, dijo una fuente.

El PNP buscará, durante el receso legislativo de diciembre, jueces y juezas interesados en dirigir la CEE para intentar someter nombramientos a la Asamblea Legislativa al comienzo de la próxima sesión, el 10 de enero.

“Se hace difícil el tú pedirle a jueces y juezas que acepten exponer su nombre y prestigio para que una Legislatura popular ni siquiera los atienda. No es fácil que bajo esa premisa y después de que seis jueces se sometieron y no se actuó”, dijo el comisionado electoral alterno del PNP, Edwin Mundo.

Luego que la Legislatura no actuara para evaluar a los nominados a los cargos por el gobernador Pedro Pierluisi, el Tribunal Supremo determinó en octubre que es inconstitucional que el máximo foro judicial nombre al presidente y presidente alterno de la CEE, como dispone el Código Electoral.

“Esperamos que en el receso podamos identificar recursos para cuando venga la nueva sesión someterlos. Someter nombres ahora es colgarlos”, puntualizó.

Pierluisi, presidente del PNP, dijo tras la decisión del Supremo que la CEE está “en buenas manos. El presidente actual no tiene necesidad de dejar el cargo ni mañana, ni pasado. De igual manera, la presidenta alterna”.

Los términos como jueces del presidente de la CEE, Francisco Rosado Colomer, y la presidenta alterna, Jessika Padilla Rivera, vencen en diciembre de 2023 y verano de 2029, respectivamente. Sus términos al frente de la CEE vencieron este verano.

No obstante, de no conseguir que otros funcionarios sean confirmados para sustituirlos, el PNP descansa en que la CEE pueda estar al mando Padilla Rivera para las elecciones de 2024 pues -a diferencia de Rosado Colomer- se prevé que seguirá siendo jueza para la fecha, dijeron fuentes.

No fue posible obtener una reacción del presidente del Senado y del Partido Popular Democrático (PPD), José Luis Dalmau.

El ex comisionado electoral del PPD Gerardo “Toñito” Cruz dijo que Dalmau no apoyó a Rosado Colomer para quedarse al mando de la CEE.

“No obstante, algunos empleados en el PPD hablan de que el PPD podría estar cambiando de postura con la relación a la estadía de Rosado Colomer”, dijo.

Pero deploró que Rosado Colomer siga a cargo de la CEE porque ha colocado en la dirección de todas las oficinas gente afiliada al PNP.

“No puede ser que un presidente, que no cuenta con el aval de tantos partidos políticos pueda estar ahí un día más. Eso no le conviene a la institución porque este presidente está ejecutando el desmantelamiento de la CEE, que va a afectar a los cuatro partidos de minoría”, sentenció.

En términos similares se expresó el coordinador general del Movimiento Victoria Ciudadana, Manuel Natal.

“En la medida en que el presidente de la CEE ha actuado como otro comisionado del PNP, pues por supuesto que para el PNP no es un tema de prioridad el renovar la jefatura. Insistentemente sigue resolviendo como el comisionado del PNP. Claramente para el PNP no hay necesidad de ningún cambio en la CEE”, apuntó Natal.