Departamento de Salud confirma dos muertes adicionales por influenza

El secretario de Salud, Víctor Ramos, confirmó este martes dos muertes adicionales asociadas al virus de la influenza en Puerto Rico, elevando a 85 el total de fatalidades en lo que va de la temporada 2025-2026, que inició en junio y se extiende hasta julio próximo.

Durante la sesión bisemanal de “En Record” en La Fortaleza, Ramos mantuvo su llamado a la ciudadanía a detener la cadena de contagios durante la Navidad, reforzando las medidas preventivas y evitando acudir a reuniones festivas si presentan síntomas.

Algunos de los principales síntomas de la influenza son fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza y fatiga o cansancio.

Según datos del Departamento de Salud, hasta el 20 de diciembre, se habían acumulado 28,763 casos de influenza, lo que representa 3,700 adicionales en comparación con los reportados hasta el 13 de diciembre. El 49.9% de los casos se ha registrado en la población pediátrica (0-19 años).

PUBLICIDAD

La región de Ponce continúa registrando el mayor número de contagios, con 6,363; seguida por Caguas, con 5,458, y Metro, con 4,549.

Mientras, se han documentado 2,151 hospitalizaciones y se han administrado 315,633 dosis de vacunas, 14,633 adicionales versus el reporte previo, detalló Ramos. Del total de 85 fallecidos, solo tres estaban vacunados.

A pesar de que, durante este último reporte –que abarca el período del 14 al 20 de diciembre–, se volvió a alcanzar el umbral de aviso, al igual que el umbral epidémico, Ramos sostuvo que no corresponde declarar una epidemia por el momento, ya que no se han cumplido todos los criterios. Volvió a advertir, sin embargo, que, de no tomarse medidas, “probablemente”, habrá que declarar una epidemia en 2026.

Igual de esencial, dijo, es practicar el lavado de manos continuo, permanecer en el hogar si no es necesario estar en el exterior, usar mascarillas y evitar el contacto con personas enfermas. El tiempo recomendado de aislamiento es de uno a cinco días, dependiendo del cuadro de la persona y si ya cesó la fiebre.

---