NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Departamento de Salud confirma dos muertes adicionales por influenza

El secretario Víctor Ramos sostuvo que, por el momento, no corresponde declarar una epidemia

30 de diciembre de 2025 - 11:14 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El 49.9% de los casos se ha registrado en la población pediátrica (0-19 años). (Shutterstock)
Leysa Caro González
Por Leysa Caro González
Periodista de Noticiasleysa.caro@gfrmedia.com

El secretario de Salud, Víctor Ramos, confirmó este martes dos muertes adicionales asociadas al virus de la influenza en Puerto Rico, elevando a 85 el total de fatalidades en lo que va de la temporada 2025-2026, que inició en junio y se extiende hasta julio próximo.

RELACIONADAS

Durante la sesión bisemanal de “En Record” en La Fortaleza, Ramos mantuvo su llamado a la ciudadanía a detener la cadena de contagios durante la Navidad, reforzando las medidas preventivas y evitando acudir a reuniones festivas si presentan síntomas.

Algunos de los principales síntomas de la influenza son fiebre, escalofríos, tos, dolor de garganta, mucosidad nasal o nariz tapada, dolores musculares y corporales, dolores de cabeza y fatiga o cansancio.

Según datos del Departamento de Salud, hasta el 20 de diciembre, se habían acumulado 28,763 casos de influenza, lo que representa 3,700 adicionales en comparación con los reportados hasta el 13 de diciembre. El 49.9% de los casos se ha registrado en la población pediátrica (0-19 años).

La región de Ponce continúa registrando el mayor número de contagios, con 6,363; seguida por Caguas, con 5,458, y Metro, con 4,549.

Mientras, se han documentado 2,151 hospitalizaciones y se han administrado 315,633 dosis de vacunas, 14,633 adicionales versus el reporte previo, detalló Ramos. Del total de 85 fallecidos, solo tres estaban vacunados.

A pesar de que, durante este último reporte –que abarca el período del 14 al 20 de diciembre–, se volvió a alcanzar el umbral de aviso, al igual que el umbral epidémico, Ramos sostuvo que no corresponde declarar una epidemia por el momento, ya que no se han cumplido todos los criterios. Volvió a advertir, sin embargo, que, de no tomarse medidas, “probablemente”, habrá que declarar una epidemia en 2026.

Igual de esencial, dijo, es practicar el lavado de manos continuo, permanecer en el hogar si no es necesario estar en el exterior, usar mascarillas y evitar el contacto con personas enfermas. El tiempo recomendado de aislamiento es de uno a cinco días, dependiendo del cuadro de la persona y si ya cesó la fiebre.

---

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

Tags
InfluenzaDepartamento de Salud Víctor RamosLa Fortaleza
ACERCA DEL AUTOR
Leysa Caro González
Leysa Caro GonzálezArrow Icon
Empleada de GFR Media desde el 2005, Leysa Caro González comenzó como reportera del periódico Primera Hora, trabajando para la sección Volando Alto, un producto que estaba dirigido a los estudiantes...
