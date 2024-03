“Me imagino que lo dejarán para último momento para que la gente no baje la guardia y acudan a recertificarse” , señaló la funcionaria.

Principalmente, quienes no se están certificando son las personas entre los 20 y 45 años, precisó Collazo en conferencia de prensa. “Es importante que no pierdan acceso a sus servicios médicos. El plan médico es vital, tal y y como dice su nombre, así que es importante que no pierdan ni un día de acceso”, expuso.