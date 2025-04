La enmienda, que provocó que La Fortaleza devolviera la medida para la consideración de la Legislatura, abre una pequeña ventana para las personas en ese grupo de edad que reciben tratamiento, pero no subsana la criminalización a especialistas de la salud que realicen esos procedimientos, así como a madres y padres, mientras impide el acceso de menores a tratamientos que benefician su estado de salud, señalaron expertos y personas opuestas a la medida.

“Esta es una de las evidencias más grandes de que esta pieza legislativa no estaba hecha porque tenían miedo de riesgos de menores, está hecha porque quieren controlar y quieren favorecer al grupo conservador, que no recibe estos tratamientos y simplemente no quieren que otros lo reciban”, argumentó el doctor Miguel Vázquez Rivera, psicólogo experto en temas de diversidad sexual y de género.