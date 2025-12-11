Dos empresas se encargarán de las transacciones electrónicas del PAN y las pensiones alimenticias

La Administración de Servicios Generales (ASG) adjudicó el contrato para su Sistema de Transferencia de Beneficios (EBT, en inglés) a las empresas Evertec, Inc. y Conduent Business Solutions de Puerto Rico Inc., que presentaron sus propuestas y avanzaron en el proceso de evaluación.

Así lo informó la administradora y principal oficial de compras de esa agencia gubernamental, Karla Mercado Rivera.

La funcionaria explicó que el EBT es la plataforma utilizada por el gobierno para realizar transacciones de la Tarjeta de la Familia, para el desembolso de los fondos del PAN y para tramitar el pago de pensiones alimentarias en ASUME.

“Esta herramienta forma parte de los servicios esenciales que reciben miles de ciudadanos. Nuestra función es procurar siempre la reducción de costos para el gobierno, porque cada ahorro se traduce en un beneficio directo para el pueblo”, indicó en declaraciones escritas.

Mercado Rivera dijo que el análisis realizado por la Junta de Subastas de ASG incluyó criterios técnicos, experiencia previa, capacidades operacionales y desempeño, asegurando que la evaluación cumpliera con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en Ley y Reglamento.

Se indicó que la empresa Relevate fue descalificada por no entregar la propuesta física, según requerido por la Ley 73 de 2019.

Sede de Evertec en Puerto Rico. (Suministrada)

“Tras concluir el proceso conforme a la ley, la Junta de Subastas adjudicó a Evertec el contrato para los Servicios del Sistema de Transferencia Electrónica de Beneficios, debido a que su propuesta representó el mejor valor para el Gobierno de Puerto Rico. En un proceso competitivo y transparente, la compañía cumplió con todos los requisitos, obteniendo 89 puntos, frente a los 81 puntos de Conduent Business Solutions”, detalló Mercado Rivera.

La funcionaria explicó, además, que este contrato permitirá una reducción de hasta el 35% en los costos asociados a estos servicios, en comparación con el contrato vigente y que, además, representará un ahorro aproximado de $32 millones para los próximos años frente al contrato actual.

El sistema EBT permite que los participantes que reciben beneficios o fondos de programas gubernamentales utilicen tarjetas de débito para acceder a sus beneficios a través de cajeros automáticos y realizar compras elegibles en alrededor de 3,000 comercios autorizados.

El proveedor adjudicado tendrá a su cargo el procesamiento de transacciones de comercios autorizados, la administración de datos, la correcta emisión y conciliación de beneficios, el monitoreo de fraude, y la asistencia diaria a usuarios y agencias.