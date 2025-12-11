Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Dos empresas se encargarán de las transacciones electrónicas del PAN y las pensiones alimenticias

La Administración de Servicios Generales adjudicó el contrato y explicó por qué

11 de diciembre de 2025 - 2:38 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La Administración de Servicios Generales (ASG) confirmó este jueves que logró adjudicar el contrato para su Sistema de Transferencia de Beneficios (EBT, en inglés) a las empresas Evertec, Inc. y Conduent Business Solutions de Puerto Rico Inc. (Carlos Rivera Giusti/Staff)
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La Administración de Servicios Generales (ASG) adjudicó el contrato para su Sistema de Transferencia de Beneficios (EBT, en inglés) a las empresas Evertec, Inc. y Conduent Business Solutions de Puerto Rico Inc., que presentaron sus propuestas y avanzaron en el proceso de evaluación.

RELACIONADAS

Así lo informó la administradora y principal oficial de compras de esa agencia gubernamental, Karla Mercado Rivera.

La funcionaria explicó que el EBT es la plataforma utilizada por el gobierno para realizar transacciones de la Tarjeta de la Familia, para el desembolso de los fondos del PAN y para tramitar el pago de pensiones alimentarias en ASUME.

“Esta herramienta forma parte de los servicios esenciales que reciben miles de ciudadanos. Nuestra función es procurar siempre la reducción de costos para el gobierno, porque cada ahorro se traduce en un beneficio directo para el pueblo”, indicó en declaraciones escritas.

Mercado Rivera dijo que el análisis realizado por la Junta de Subastas de ASG incluyó criterios técnicos, experiencia previa, capacidades operacionales y desempeño, asegurando que la evaluación cumpliera con todos los requisitos de elegibilidad establecidos en Ley y Reglamento.

Se indicó que la empresa Relevate fue descalificada por no entregar la propuesta física, según requerido por la Ley 73 de 2019.

Sede de Evertec en Puerto Rico.
Sede de Evertec en Puerto Rico. (Suministrada)

“Tras concluir el proceso conforme a la ley, la Junta de Subastas adjudicó a Evertec el contrato para los Servicios del Sistema de Transferencia Electrónica de Beneficios, debido a que su propuesta representó el mejor valor para el Gobierno de Puerto Rico. En un proceso competitivo y transparente, la compañía cumplió con todos los requisitos, obteniendo 89 puntos, frente a los 81 puntos de Conduent Business Solutions”, detalló Mercado Rivera.

La funcionaria explicó, además, que este contrato permitirá una reducción de hasta el 35% en los costos asociados a estos servicios, en comparación con el contrato vigente y que, además, representará un ahorro aproximado de $32 millones para los próximos años frente al contrato actual.

El sistema EBT permite que los participantes que reciben beneficios o fondos de programas gubernamentales utilicen tarjetas de débito para acceder a sus beneficios a través de cajeros automáticos y realizar compras elegibles en alrededor de 3,000 comercios autorizados.

El proveedor adjudicado tendrá a su cargo el procesamiento de transacciones de comercios autorizados, la administración de datos, la correcta emisión y conciliación de beneficios, el monitoreo de fraude, y la asistencia diaria a usuarios y agencias.

Actualmente, cerca de 2 millones de personas utilizan el sistema EBT para acceder los beneficios o fondos que reciben a través de distintas agencias, con más de 500,000 transacciones anuales.

Tags
Breaking NewsAdministración de Servicios GeneralesASUMEPANEvertecContratos de gobierno
ACERCA DEL AUTOR
Agustín Criollo Oquero
Agustín Criollo OqueroArrow Icon
Periodista, historiador, músico y gestor cultural. Agustín Criollo Oquero ha laborado y colaborado con diferentes publicaciones como El Nuevo Día, Primera Hora, Noticel, Metro Puerto Rico y los semanarios El Horizonte,...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
jueves, 11 de diciembre de 2025
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2025 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: