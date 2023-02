El secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés, confirmó a El Nuevo Día que Kelvin Pagán La Luz, quien fue objeto de una investigación y allanamiento de su apartamento por parte de la Oficina del Inspector General (OIG) del Departamento de Educación de Estados Unidos, fue reincorporado el 25 enero a su puesto de carrera.

“El empleado Kelvin Pagán La Luz ocupa un puesto de carrera como gerente de operaciones en el Departamento de Educación. El Sr. Pagán se reincorporó a labores el 25 de enero y fue ubicado a cargo de la Oficina de Certificaciones de Docentes. Esta es una división en la que no se atienden, ni manejan asuntos relacionados con el manejo de fondos o presupuesto federal”, dijo el secretario de Educación en declaraciones escritas.

En agosto del año pasado, Pagán La Luz fue suspendido de su cargo luego de que la OIG allanara su apartamento ubicado en el condominio Parque de las Fuentes, en Hato Rey. Al momento de la intervención federal, Pagán La Luz era gerente de la Secretaría Auxiliar de Educación Técnica del Departamento de Educación, cuyas oficinas también fueron allanadas por los agentes federales.

Según trascendió en el momento del allanamiento, la pesquisa en la que estaba implicado Pagán La Luz tenía que ver con el uso de los fondos federales del Programa Immediate Aid to Restart School Operations (RESTART). Hasta el momento, no ha trascendido nada públicamente sobre el resultado de esa investigación.

Los fondos del programa RESTART provienen de los desastres ocurridos en varios estados y territorios reconocidos por el Gobierno Federal por virtud del Bipartisan Budget Act de 2018, P.L. 115-123 (9 de febrero de 2018). En el caso de Puerto Rico conciernen a los huracanes Irma y María, y las consecuencias de estos desastres en el archipiélago.

El programa proveyó fondos federales para sufragar gastos relacionados al reinicio de las operaciones, la reapertura y la reinscripción de los estudiantes en las escuelas elementales y secundarias localizadas en las áreas afectadas, incluyendo las escuelas privadas.

Nombramiento ilegal

El nombramiento de Pagán La Luz al Departamento de Educación forma parte de unas 44 convocatorias que hizo en el 2020 el Departamento de Educación violentando la veda electoral. El hallazgo lo hizo la Oficina de la Inspectora General (OIG) y lo refirió a la Oficina del Contralor Electoral (OCE), que multó en $11,000 al Departamento de Educación por violaciones a la Ley de Financiamiento de Campañas (Ley22-2011).

En días recientes, la OCE anunció que comenzaría los trámites para cobrar la multa de $11,000 impuesta a la agencia por violentar la veda electoral, luego que una sentencia dictada por el Tribunal de Primera Instancia se tornara final y firme. El Departamento de Educación había pedido una reconsideración ante la OCE que no le fue concedida.

De dónde viene

Previo a dirigir el área de Educación Técnica del Departamento de Educación, Pagán La Luz era director de la escuela Vocacional de Aguas Buenas. En el 2016 llegó en destaque a la Oficina Regional de Caguas para trabajar con Recursos Humanos. Luego, en el 2017, la exsecretaria y convicta por corrupción Julia Keleher lo nombró director de Educación Técnica en la administración central de la agencia.

En el 2020, el exsecretario Eligio Hernández lo nombró gerente, que es un puesto regular o de carrera en la agencia, para continuar dirigiendo Educación Técnica. Esa división es responsable de impartir los cursos postsecundarios en Educación en los Institutos Tecnológicos de Puerto Rico, Escuela de Troquelería y Herramentaje y el Puerto Rico Aviation Maintanance Institute (PRAMI-Fajardo).