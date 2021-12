Las líneas telefónicas del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) han estado sonando más de lo usual, con denuncias sobre políticos o contratistas corruptos, luego de que el exalcalde de Cataño, Félix “el cano” Delgado Montalvo se declaró culpable de aceptar soborno y las autoridades federales en Puerto Rico urgieron a otros implicados a hacer lo mismo.

Así lo hizo saber el agente especial a cargo de la Oficina del FBI en Puerto Rico, Joseph González, durante una conferencia de prensa que se celebró en la sede de esa dependencia, en Hato Rey, en la que anunció la firma de un acuerdo de entendimiento con otras diez agencias estatales y federales.

“Desde la semana pasada, sí hemos visto un incremento en las llamadas sobre querellas de corrupción. Más de lo normal... Llaman con información de algo que puede ser un delito federal”, afirmó González.

Este incremento de confidencias surgió luego de que los agentes del FBI arrestaron en la madrugada del jueves, en su residencia, en Gurabo, al contratista Mario Villegas Vargas, uno de los dueños de J.R. Asphalt Inc., acusado de soborno y extorsión.

“No podemos decir cuándo, quién o dónde, pero podemos decir que sí, eso va a pasar”, aseveró ese mismo día, el jefe de fiscalía federal en Puerto Rico, Stephen Muldrow, a preguntas de si anticipaban más arrestos próximamente.

Tanto la jefatura del FBI como de la fiscalía federal llamaron directamente a todo contratista o político que ha participado de esquemas de corrupción a que se comunique con ellos, pues “cualquier beneficio potencial para usted es mucho mayor mientras más temprano colabore”. El énfasis surgió luego de que se dio a conocer que Delgado firmó un acuerdo de culpabilidad en el que las autoridades federales le confiscaron $105,800 en efectivo y cinco relojes de lujo, que obtuvo mediante fraude.

El Nuevo Día reveló por fuentes que otros alcaldes habían sido también mencionados ante el gran jurado federal por supuestamente participar de esquemas similares con los contratistas J.R. Asphalt Inc. y Waste Collection Corp.

Grupo de trabajo contra la corrupción

Precisamente, hoy González anunció que para atajar la “amenaza de la corrupción” en el país firmaba un memorando de entendimiento con otras diez agencias estatales y federales.

A diferencia de esfuerzos anteriores como el “grupo interagencial anticorrupción” donde se discuten estrategias o técnicas de forma amplia, este grupo utiliza investigadores y auditores de otras agencias que trabajan mano a mano -algunos a tiempo completo; otros, a tiempo parcial- bajo la supervisión del director de la Unidad de Corrupción Pública del FBI en Puerto Rico, Félix Alvarado.

“Para el FBI no cambia nada (en cuanto a presupuesto o personal), lo que cambia es que estamos trayendo recursos de afuera de las otras agencias, para suplementar nuestros recursos que teníamos para trabajar corrupción”, contestó González, a preguntas de El Nuevo Día.

A nivel federal, el grupo estará integrado por la Oficina del Inspector General (OIG) adscrita al Departamento de Educación de Estados Unidos, la OIG del Departamento de Vivienda de Estados Unidos y la OIG del Departamento de Trabajo de Estados Unidos.

A nivel estatal, aportarán recursos la Oficina del Contralor de Puerto Rico, la Oficina de Ética Gubernamental (OEG), la OIG del Gobierno de Puerto Rico, la Administración de Servicios Generales (ASG), el Negociado de Investigaciones Especiales (NIE) y el Departamento de Seguridad Pública (DSP).

“Este grupo estará compuesto por investigadores de las distintas agencias con el propósito de que, al llegar una alegación de corrupción, se pueda evaluar a nivel federal, estatal y administrativo de forma coordinada. El propósito es que el comportamiento ya sea criminal, negligente o de mero descuido de los oficiales públicos siempre tenga consecuencias”, leyó González al iniciar la conferencia convocada por su agencia.

Agregó que esto ayudará a que se pueda encausar a los corruptos tanto por delitos federales como estatales. “Si hay casos que no tienen los elementos para llevarlos a nivel federal, pues se llevan a nivel estatal o viceversa. Como dicen en inglés: ‘Where we get the most bang for the bucks’”, mencionó.