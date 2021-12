Un día antes de renunciar, el exalcalde de Cataño Félix “El Cano” Delgado acudió a la sede del Negociado Federal de Investigaciones (FBI, en inglés) y firmó un acuerdo con las autoridades que tienen bajo su foco presuntas ilegalidades cometidas bajo su administración, reveló una fuente ligada al ex ejecutivo municipal.

Previo a ser acusados, los sospechosos de delito pueden alcanzar distintos tipos de acuerdo, pero generalmente acceden a cooperar declarando bajo juramento todo acto que hayan presenciado o del cual tengan conocimiento directo, a cambio de una reducción de sentencia. También pueden renunciar al derecho de ser acusados por un gran jurado federal, comentó un abogado conocedor de los procesos federales que no quiso ser identificado.

Delgado presentó su carta de renuncia ante la Asamblea Municipal la noche del martes, luego de publicar en las redes sociales una disculpa a su pueblo, en la que confesó que cometió errores que atribuyó a la avaricia.

La investigación en torno a los presuntos sobornos que recibió el exalcalde novoprogresista por parte del contratista Oscar Santamaría comenzó con requerimientos de información a tiendas de moda de lujo en el centro comercial Mall of San Juan, informaron dos fuentes a El Nuevo Día.

Santamaría es un abogado y donante asiduo del Partido Nuevo Progresista (PNP), que en 2012 creó Waste Collection, una compañía para el recogido y la disposición de desperdicios sólidos. Desde entonces, ha obtenido $117.7 millones en contratos con 17 municipios y cuatro agencias de la Rama Ejecutiva.

Una de las tiendas que recibió requerimientos es de la marca italiana Salvatore Ferragamo, que tiene para la venta zapatos de diseñador cuyo costo oscila entre $600 y sobre $1,000, y camisas casuales de manga larga valoradas en más de $400.

Las dos fuentes del partido de gobierno, con conocimiento de la pesquisa, detallaron que, hace más de un año, las autoridades federales requirieron a la tienda que produjera todos los registros de ventas bajo el nombre del exalcalde.

Una de las fuentes en el PNP comentó que uno de los ángulos de la investigación es la supuesta conspiración para otorgar donativos políticos a cambio de contratos.

Contactado por El Nuevo Día, el dueño de la franquicia de Salvatore Ferragamo en Puerto Rico, Juan Carlos Ramos, se limitó a decir: “A través de un subpoena, por ley, estoy obligado a entregar la información. Todo lo que se ha requerido se ha dado”.

El estilo vistoso del exalcalde llamó la atención de muchas personas, incluso dentro de las propias filas del PNP, debido a la incompatibilidad de su imagen con el salario de $66,000 anuales que ganaba como ejecutivo de uno de los municipios territorialmente más pequeños y con poco más de 23,000 habitantes.

Delgado había ascendido, además, desde la base y el anonimato dentro de la Palma, partido en el que comenzó a militar desde la década de 1990. Fue chofer de María Milagros “Tata” Charbonier, quien fue acusada, en agosto de 2020, de recibir sobornos y cometer fraude, cuando la exrepresentante ocupaba el cargo de secretaria general del PNP. Luego, fue su ayudante en la Comisión de lo Jurídico en la Cámara de Representantes, y ocupó otras posiciones en el gobierno penepé, antes de ser elegido por el pueblo de Cataño en 2017.

Anticipan que caerán otros

La renuncia de Delgado y su presunta cooperación con los federales implican también a otros alcaldes y exalcaldes que supuestamente han sido mencionados ante el gran jurado, que ha sesionado esta semana respecto al caso.

Una de las fuentes detalló que la información que recibió y discute, en estos momentos, el liderato del partido y del gobierno es que ocho alcaldes fueron mencionados ante el gran jurado, pero solo bajarán acusaciones y órdenes de arresto contra algunos de ellos.

Entre los mencionados, se encuentran el exalcalde de Cidra Javier Carrasquillo, quien ahora es asesor de asuntos municipales del gobernador Pedro Pierluisi, y el exalcalde de Naguabo Noé Marcano, quien dirige hoy la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles (ACAA). También se mencionó al alcalde de Trujillo Alto, José Luis Cruz.

Pierluisi admitió, en una entrevista radial (WKAQ), que habló directamente, tanto con Carrasquillo como con Marcano, tras la información que trascendió en la prensa. “Lo que indica (Carrasquillo) es que aquí no hay nada impropio. Está muy tranquilo, y en el caso de Noé Marcano la información que me llega es muy similar”, apuntó el mandatario.

Pierluisi lamentó que el exalcalde de Cataño haya “tronchado” su futuro, tras haber revalidado con 77.5% de los votos en los pasados comicios.

Ayer, Marcano afirmó que seguirá trabajando en su cargo como director de la ACAA, pues desconoce y le toma por sorpresa la existencia de una supuesta investigación federal en su contra.

“A través de los medios de comunicación, ha trascendido información en la que se menciona a Naguabo como uno de los municipios en alegada investigación por fuentes anónimas o no oficiales... Quiero dejar establecido que, hasta el momento, no he recibido ninguna información de fuentes oficiales, por lo que no estaré emitiendo ningún comentario al respecto. Continuamos trabajando con los proyectos que tenemos en agenda para adelantar los objetivos trazados en la corporación”, manifestó.