Ramos Guardiola había ocupado el mismo cargo bajo la administración de Pedro Pierluisi . Tras casi cuatro meses en la gobernación, González decidió retirar su nombramiento, casi simultáneamente con el de Verónica Ferraiuoli para la secretaría de Estado. La nominada no contaba con los votos para ser confirmada en el Senado.

“Yo no tengo que descuartizar o vejar o lanzar ataques contra los funcionarios. En este momento, encontré a una persona que, para mí, tiene unas mejores cualidades para ocupar el cargo. Pero eso no significa que la persona que está yo tenga que hablar mal de ella, porque no tengo nada malo que hablar de la persona que está haciendo la función”, explicó.