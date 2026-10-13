“Estamos haciendo el análisis”: La Fortaleza aún no decide si firmará el sustitutivo de permisos
Secretario de Asuntos Públicos dice que la decisión se tomará tras revisar las enmiendas
13 de octubre de 2026 - 1:36 PM
13 de octubre de 2026 - 1:36 PM
En momentos en que el Senado se dispone a discutir y votar sobre el proyecto sustitutivo de reforma de permisos, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, se reservó este martes si la gobernadora Jenniffer González lo convertirá o no en ley, en deferencia al debido análisis una vez lo reciba en su escritorio.
“Nosotros, respecto al proyecto, estamos haciendo el análisis de qué quedó del que sometió la gobernadora vis a vis esas enmiendas... vamos a esperar que llegue a La Fortaleza para ver si se firma o no”, dijo Peña Payano, a preguntas de la prensa, durante la conferencia bisemanal “En Récord”.
Se espera que el Senado coloque el proyecto sustitutivo de permisos en su agenda de hoy.
Más temprano, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, rechazó en el programa Lo de Hoy, de El Nuevo Día, que el proyecto vaya atenderse mediante descargue, mecanismo que permitiría que sea presentado ante el pleno para votación sin discusión ni vistas públicas.
La medida a discutirse sustituye el Proyecto del Senado 1183 (PS 1183) y el Proyecto del Senado 1173 (PS 1173), radicados respectivamente por la gobernadora y el presidente del Senado. Ambos fueron presentados en abril pasado, mientras que Rivera Schatz radicó el proyecto sustitutivo el 8 de octubre.
La propuesta surgió tras vistas públicas, análisis técnico y consultas con profesionales y representantes de amplios sectores.
Propone consolidar, en un solo código, disposiciones de 50 leyes y 46 instrumentos legales y administrativos. Sustituiría el Permiso Único por un Registro de Uso, que permitiría iniciar actividades autorizadas por ley mediante una declaración, sujeta a fiscalización y cumplimiento.
Asimismo, establecería un Permiso de Construcción Consolidado, un expediente digital único por proyecto y términos definidos para que el gobierno atienda las solicitudes.
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