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“Estamos haciendo el análisis”: La Fortaleza aún no decide si firmará el sustitutivo de permisos

Secretario de Asuntos Públicos dice que la decisión se tomará tras revisar las enmiendas

13 de octubre de 2026 - 1:36 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jean Peña Payano, secretario de Asuntos Públicos. (Xavier Araújo)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

En momentos en que el Senado se dispone a discutir y votar sobre el proyecto sustitutivo de reforma de permisos, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, se reservó este martes si la gobernadora Jenniffer González lo convertirá o no en ley, en deferencia al debido análisis una vez lo reciba en su escritorio.

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“Nosotros, respecto al proyecto, estamos haciendo el análisis de qué quedó del que sometió la gobernadora vis a vis esas enmiendas... vamos a esperar que llegue a La Fortaleza para ver si se firma o no”, dijo Peña Payano, a preguntas de la prensa, durante la conferencia bisemanal “En Récord”.

Se espera que el Senado coloque el proyecto sustitutivo de permisos en su agenda de hoy.

Más temprano, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, rechazó en el programa Lo de Hoy, de El Nuevo Día, que el proyecto vaya atenderse mediante descargue, mecanismo que permitiría que sea presentado ante el pleno para votación sin discusión ni vistas públicas.

La medida a discutirse sustituye el Proyecto del Senado 1183 (PS 1183) y el Proyecto del Senado 1173 (PS 1173), radicados respectivamente por la gobernadora y el presidente del Senado. Ambos fueron presentados en abril pasado, mientras que Rivera Schatz radicó el proyecto sustitutivo el 8 de octubre.

Lo de Hoy | Rivera Schatz defiende proyecto de permisos: “Puerto Rico no puede ser rehén de los vagos”

Lo de Hoy | Rivera Schatz defiende proyecto de permisos: “Puerto Rico no puede ser rehén de los vagos”

Thomas Rivera Schatz defendió el proyecto sustitutivo para reformar el sistema de permisos y atender problemas como la burocracia. La medida enfrenta la oposición de defensores del ambiente, la ciencia y la planificación. Aunque reconoció el derecho a la libertad de expresión, el presidente del Senado también envió un mensaje a sus detractores. El secretario del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC), Carlos Ríos Pierluisi, se unió a la conversación y abordó otros temas importantes en “Lo de Hoy”. ¡Finalmente, llegó el tanquero Amur River a la bahía de San Juan! Mira lo que pasó. Por otro lado, el CEO de Miss Universe, Ronald Day, reveló detalles sobre el certamen de belleza en Puerto Rico y aseguró que “la producción te va a poner la piel de gallina”.

La propuesta surgió tras vistas públicas, análisis técnico y consultas con profesionales y representantes de amplios sectores.

Propone consolidar, en un solo código, disposiciones de 50 leyes y 46 instrumentos legales y administrativos. Sustituiría el Permiso Único por un Registro de Uso, que permitiría iniciar actividades autorizadas por ley mediante una declaración, sujeta a fiscalización y cumplimiento.

Asimismo, establecería un Permiso de Construcción Consolidado, un expediente digital único por proyecto y términos definidos para que el gobierno atienda las solicitudes.

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Reforma de permisosLa FortalezaJenniffer GonzálezSenadoThomas Rivera Schatz
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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