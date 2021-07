La petición que hicieran ayer los fiscales Rufino Jiménez Cardona y Gretchen Camacho Rosssy, a cargo de la investigar en el Departamento de Justicia si el matrimonio de Ricardo Rosselló Nevares y Beatriz Rosselló violentó el Código Electoral y el Código Penal, busca corroborar la comisión del delito de perjurio, opinó el exfiscal federal y abogado, Osvaldo Carlo.

“La investigación tiene que ver con el proceso que siguió Rosselló para votar aquí en Puerto Rico y si podía votar en Puerto Rico por ser domiciliado, y por las representaciones que hizo en el documento que se firma bajo pena de perjurio. Aquí se está mirando, entre otras cosas, bajo el Código Penal, el perjurio”, dijo Carlo en entrevista telefónica.

Carlo se refiere a la solicitud de voto adelantado que hiciera el matrimonio para votar en la elección del pasado 16 de mayo en la que se escogieron seis cabilderos por la estadidad. Los votos de ambos, aunque no fueron contabilizados y adjudicados por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) por el manejo irregular que tuvieron, son objeto de escrutinio de Justicia.

PUBLICIDAD

El secretario de Justicia, Domingo Emanuelli, en declaraciones escritas a este medio, dijo que se mantienen al “margen” de la investigación que conducen los fiscales.

“La pesquisa continúa en manos de los fiscales Gretchen Camacho Rossi y Rufino Jiménez Cardona bajo la supervisión de la directora de Integridad Pública, la fiscal Yolanda Morales. Como secretario, me he mantenido al margen del proceso para darle total independencia de criterio a los fiscales”, apuntó el funcionario.

La solicitud para el voto ausente requiere que los electores afirmen, bajo juramento, que la información provista a la CEE es correcta. En la solicitud, el matrimonio Rosselló colocó como su dirección, la de Roberto Figueroa, suegro de Rosselló Nevares y quien reside en College Park, San Juan. Entretanto, en el registro electoral de la CEE la dirección en la que aparece registrado el matrimonio es de Guaynabo, correspondiente a una casa que vendieron en marzo del 2017.

Toda esta información la confirmó el propio Rosselló Nevares en el testimonio que brindó el lunes durante la vista evidenciaria ante la jueza Rebecca de León. Precisamente, fue De León, quien no certificó a Rosselló Nevares tras hallar que no cumple con los requisitos de la Ley 167-2020, que viabilizó la elección de los seis cabilderos. Por ende, Rosselló Nevares no puede juramentar al cargo al que fue electo por nominación directa.

En su sentencia, la jueza indicó “luego de haber escuchado al querellado y observado sus gestos y conducta no verbalizada, no damos crédito a su alegado desconocimiento sobre la doble registración electoral. Añádase que el querellado admitió que completó la solicitud de licencia y el formulario provee una opción para registrarse como elector en Virginia, lo que requirió de un acto afirmativo de este para quedar registrado. Como vemos las actuaciones del querellado contradicen su testimonio evasivo, vacilante y mendaz”.

PUBLICIDAD

“Esa palabra, mendaz, es una forma fina de decirle (a Rosselló Nevares) mentiroso”, dijo Carlo.

“El testimonio que él (el exgobernador) presta es también bajo juramento. Ahí él relata todos los hechos, según él los entiende que ocurrieron. Obviamente a los fiscales les interesa una comparación de lo que él dijo bajo el tribunal que podría constituir una violación de ley adicional”, agregó.

Los fiscales solicitaron ayer la grabación de la vista y la jueza De León, inmediatamente, refirió el asunto a la jueza administradora.

Justicia, al momento, no ha precisado si le entregaron la grabación.

“Tras la solicitud por parte de los fiscales, esta se encuentra bajo el curso ordinario que le da el Tribunal a este tipo de petición”, dijo Emanuelli.

En la vista, Rosselló Nevares ofreció un largo testimonio en el que dijo que no posee ninguna residencia en la isla, en Washington D.C. o en Virginia y que no ha regresado a Puerto Rico desde agosto del 2019. También testificó que la residencia que dijo tener en Virginia es propiedad de sus padres: Pedro y Maga Rosselló. Además, se expresó con un “no recuerdo” cuando se le preguntó si se había inscrito como elector en el estado de Virginia. Sin embargo, recordaba que el pasado 9 de junio solicitó la cancelación de esa inscripción.

Rosselló Nevares reconoció que el dia de la elección de seis cabilderos no vivía en Puerto Rico o en Washngon D.C. y que nunca hizo una transferencia electoral para cambiar la dirección que aparece en el registro electoral de la Comisión Estatal de Elecciones, una casa en Guaynabo que vendió en el 2017.

PUBLICIDAD

La pesquisa de Justicia surgió mediante un referido de los comsionados electorales de Proyecto Dignidad, Movimiento Victoria Ciudadana, Partido Popular Democrático y Partido Independentista Puertorriqueño. Todos entienden que el matrimonio Rosselló proveyó información falsa a la CEE al solicitar el voto ausente. Además cuestionan el domicilio que presentó el exgobernador que es una casa de su suegro en San Juan.