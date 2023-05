El gobernador Pedro Pierluisi dijo, este miércoles, que confía que la Legislatura apruebe la semana próxima las enmiendas al Código Electoral y, luego de eso, se enfocará en dialogar con los presidentes legislativos sobre la deseabilidad de dejar en manos de Francisco Rosado Colomer la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

“Aquí lo importante es que se aprueben las enmiendas que se están dilucidando. Tengo entendido que lo que va a pasar es que en conferencia (legislativa) se va a llegar a un acuerdo. Entonces bajará a votación el informe de conferencia a principios de (la próxima) semana. Nosotros tenemos que estar monitoreando esto y yo espero que mantengan, la mayoría (legislativa), debidamente informada, a nuestra delegación para que podamos votar informadamente”, dijo Pierluisi.

Esta semana, la Cámara de Representantes no concurrió con la versión aprobada en el Senado del proyecto sustitutivo de enmiendas al Código Electoral de 2020. El sustitutivo de los Proyectos de la Cámara 4 y 114 y del Senado 909, fue referido a un comité de conferencias.

El portavoz de la minoría del Partido Nuevo Progresista (PNP) en la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez había expresado sus reservas con las enmiendas.

Sin embargo, el primer ejecutivo dejó claro que el PNP está “unido en esto”.

“Hay comunicación constante así que no vamos a tener ninguna división dentro de la delegación del PNP tanto en Cámara como en Senado”, sostuvo Pierluisi.

En cuanto a dejar a Rosado Colomer regentando la CEE, el gobernador dijo que va “paso a paso”. ”Vamos paso a paso. Primero, vamos a ver qué dispone el Código en cuanto a la presidencia, la presidencia alterna”, indicó.

En entrevista con El Nuevo Día, Pierluisi había revelado que dialogaría con los presidentes legislativos para mantener a Rosado Colomer en la presidencia de la CEE. El término de Rosado Colomer como juez culmina el 1 de diciembre de este año.

El Código Electoral vigente establece que la CEE debe ser presidida por un juez superior. Ahora, con los cambios propuestos al estatuto, se simplifica ese requerimiento para que sea solo un juez. En días recientes, el gobernador nominó a Rosado Colomer para el Tribunal de Apelaciones.

“Eso pasará por su curso en el Senado”, dijo Rosado Colomer a este medio sobre su nominación. “Yo no he escuchado a nadie oponiéndose a mi nombramiento al Apelativo, pero sí he escuchado a gente que tiene reparos a mi permanencia en la presidencia”, agregó.

No precisó si se quedaría en la CEE si es confirmado al Tribunal de Apelaciones, aunque este medio supo que no saldría inmediatamente de la Comisión.

Las expresiones de Rosado Colomer y del gobernador se produjeron tras inaugurar el Primer Congreso Internacional de Tecnología Electoral, que se llevará a cabo en la sede de CEE, en Hato Rey, y durará hasta este viernes.

En el evento, una iniciativa que comenzó el fenecido expresidente de la CEE, Juan R. Melecio, participan 16 países latinoamericanos y, entre otras cosas, se muestra equipo de escrutinio electrónico. Las 6,075 máquinas que usa la CEE para esos menesteres fueron adquiridas, mediante un contrato de alquiler/compra, a Dominion Voting System y en el 2024 pasarán a ser propiedad del gobierno de Puerto Rico.

Rosado Colomer dijo a El Nuevo Día que de cara a las elecciones del 2024 se inclina por seguir usando las máquinas compradas a Dominion, pero adquiriría otras más rápidas.

De hecho, indicó que la CEE ya adquirió una máquina que lee 500 papeletas por minuto. Dijo que la probaría y si le satisface, compraría cuatro más.

“Me inclino para el 2024 utilizar las máquinas. Para el 2028 hay que ver lo que tenemos aquí que aprovechamos el congreso”, manifestó.