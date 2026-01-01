Opinión
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gobernadora convierte en ley amnistía del 40% en el pago de multas de tránsito

Con su firma, la primera ejecutiva creó la nueva Ley 1-2026 que otorga el alivio a los conductores

1 de enero de 2026 - 4:37 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Los conductores recibirán un 60% de descuento para el pago de infracciones, incluyendo intereses y recargos. (Archivo / GFR Media)
La nueva Ley 1-2026 concede un incentivo para promover el pago acelerado de multas expedidas o por falta de pago en las estaciones de AutoExpreso.
Agustín Criollo Oquero
Por Agustín Criollo Oquero
Reportero de Breaking Newsagustin.criollo@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 602 que otorga una amnistía del 40% en el pago de multas de tránsito, informó La Fortaleza en declaraciones escritas.

RELACIONADAS

Con su firma, la primera ejecutiva creó la nueva Ley 1-2026 que concede un incentivo para promover el pago acelerado de multas expedidas o por falta de pago en las estaciones de AutoExpreso, así como por faltas administrativas relacionadas a marbetes vencidos y otras violaciones.

Según indicó La Fortaleza en el escrito, el incentivo consiste en un descuento del 40% del monto adeudado, incluyendo el principal, los intereses, recargos y penalidades por concepto de las multas, y aplicará a todo conductor sin limitación con respecto a la categoría de su licencia.

“Respecto a las multas administrativas por falta de pago en las estaciones de AutoExpreso, el descuento concedido será aplicable únicamente al total de la multa, mientras que cualquier peaje adeudado deberá ser pagado en su totalidad”, sostuvo La Fortaleza.

Sin embargo, el gobierno aclaró que el descuento no aplicará a multas impuestas con posterioridad a la fecha de aprobación de la ley.

Vecinos del Viejo San Juan se han dado a la tarea de expedir multas de cortesía a vehículos estacionados en espacios reservados exclusivamente para los residentes por ordenanza municipal.La ordenanza municipal 41-2016, que establece los estacionamientos exclusivos para residentes, dispone que los infractores recibirían una multa de $250.“Antes de yo llegar aquí, el año antes, yo creo que la cifra de boletos de estacionamiento en esta área no llegaba a los 6,000 boletos. Ahora, el promedio está en 12,000 boletos", manifestó Romero.
1 / 11 | Ciudadanos expiden boletos en las calles del Viejo San Juan. Vecinos del Viejo San Juan se han dado a la tarea de expedir multas de cortesía a vehículos estacionados en espacios reservados exclusivamente para los residentes por ordenanza municipal. - Carlos Rivera Giusti

“Durante el término de vigencia del incentivo concedido para el pago con descuento de las deudas, según dispuesto en esta ley, todo ciudadano que se acoja al mismo podrá renovar su licencia de conducir sin restricción alguna en cuanto al término de su caducidad”, aseguró el gobierno.

“El plazo para el pago con descuento de la totalidad de la deuda autorizado por la nueva ley será de 120 días a partir de la fecha de vigencia del Reglamento ordenado en el Artículo 6 de esta ley; no serán elegibles para acogerse a los beneficios de esta ley los funcionarios públicos que ocupan puestos electivos ni los funcionarios gubernamentales cuyo nombramiento requiere de la confirmación legislativa”, subrayó La Fortaleza.

La Fortaleza informó, además, que los fondos recaudados como producto de la ejecución de la ley serán depositados en el Fondo General, conforme las disposiciones especiales contenidas en la Ley 22-2000.

Según confirmó a El Nuevo Día en mayo pasado el secretario asociado del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Marcos García, desde febrero de 2022 la agencia ha acumulado $53 millones por concepto de multas no pagadas emitidas a conductores por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000).

Durante una interpelación de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara de Representantes, García admitió, en ese momento, que la cifra de $53 millones podría ser mayor, pues no incluye multas emitidas por todos los conceptos permitidos en la Ley 22. “Queda un por ciento que no está incluido”, dijo, al sostener que la estadística implicaba 129,000 boletos sin pagar.

