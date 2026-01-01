Gobernadora convierte en ley amnistía del 40% en el pago de multas de tránsito

La gobernadora Jenniffer González Colón convirtió en ley el Proyecto de la Cámara 602 que otorga una amnistía del 40% en el pago de multas de tránsito, informó La Fortaleza en declaraciones escritas.

Con su firma, la primera ejecutiva creó la nueva Ley 1-2026 que concede un incentivo para promover el pago acelerado de multas expedidas o por falta de pago en las estaciones de AutoExpreso, así como por faltas administrativas relacionadas a marbetes vencidos y otras violaciones.

Según indicó La Fortaleza en el escrito, el incentivo consiste en un descuento del 40% del monto adeudado, incluyendo el principal, los intereses, recargos y penalidades por concepto de las multas, y aplicará a todo conductor sin limitación con respecto a la categoría de su licencia.

“Respecto a las multas administrativas por falta de pago en las estaciones de AutoExpreso, el descuento concedido será aplicable únicamente al total de la multa, mientras que cualquier peaje adeudado deberá ser pagado en su totalidad”, sostuvo La Fortaleza.

Sin embargo, el gobierno aclaró que el descuento no aplicará a multas impuestas con posterioridad a la fecha de aprobación de la ley.

“Durante el término de vigencia del incentivo concedido para el pago con descuento de las deudas, según dispuesto en esta ley, todo ciudadano que se acoja al mismo podrá renovar su licencia de conducir sin restricción alguna en cuanto al término de su caducidad”, aseguró el gobierno.

“El plazo para el pago con descuento de la totalidad de la deuda autorizado por la nueva ley será de 120 días a partir de la fecha de vigencia del Reglamento ordenado en el Artículo 6 de esta ley; no serán elegibles para acogerse a los beneficios de esta ley los funcionarios públicos que ocupan puestos electivos ni los funcionarios gubernamentales cuyo nombramiento requiere de la confirmación legislativa”, subrayó La Fortaleza.

La Fortaleza informó, además, que los fondos recaudados como producto de la ejecución de la ley serán depositados en el Fondo General, conforme las disposiciones especiales contenidas en la Ley 22-2000.

Según confirmó a El Nuevo Día en mayo pasado el secretario asociado del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Marcos García, desde febrero de 2022 la agencia ha acumulado $53 millones por concepto de multas no pagadas emitidas a conductores por violaciones a la Ley de Vehículos y Tránsito (Ley 22-2000).