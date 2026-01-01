Opinión
Gobierno
Suscriptores
Servicio de noticias
Producido externamente por una organización que confiamos cumple con las normas periodísticas.

Gobierno de Donald Trump rescinde contrato de arrendamiento de campos de golf públicos en Washington D. C.

El Departamento del Interior canceló el acuerdo de arrendamiento de 50 años con el operador sin fines de lucro

1 de enero de 2026 - 1:17 PM

El National Links Trust, la organización sin fines de lucro que ha gestionado los tres campos públicos de Washington en terrenos federales durante los últimos cinco años (Alex Brandon)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

Washington- La administración del presidente Donald Trump ha puesto fin al contrato de arrendamiento de tres campos de golf públicos en Washington D. C., una medida que ofrece al presidente una oportunidad adicional para poner su sello en otra parte de la capital del país.

El National Links Trust, la organización sin fines de lucro que ha gestionado los tres campos públicos de Washington en terrenos federales durante los últimos cinco años, comunicó el miércoles que el Departamento del Interior había rescindido su contrato de arrendamiento de 50 años. El Departamento de Interior declaró que rescindía el contrato de arrendamiento porque la organización sin ánimo de lucro no había llevado a cabo las mejoras de capital necesarias y no había cumplido las condiciones del contrato.

Aunque no estaba claro cuáles son los planes de la administración Trump para los campos de golf, la medida da a Trump, cuya empresa privada ha desarrollado numerosos campos de golf en Estados Unidos y en el extranjero, la oportunidad de rehacer unos links con vistas al río Potomac y en Rock Creek Park y un lugar que forma parte de la historia del golf negro.

Los responsables del National Links Trust se declararon “desolados” por la decisión de rescindir el contrato y defendieron su gestión de los campos. Afirmaron que se habían destinado $8.5 millones para mejoras de capital en los campos y que las rondas jugadas y los ingresos se habían más que duplicado durante su gestión. La organización sin ánimo de lucro ha acordado seguir gestionando los campos por el momento, pero las renovaciones a largo plazo se detendrán.

“Aunque esta rescisión es un gran revés, seguimos confiando en que se pueda encontrar un camino que preserve un golf público asequible y accesible en la capital de la nación para las generaciones venideras”, añadieron los responsables.

Breaking NewsDonald TrumpDepartamento del Interior de Estados UnidosCampo de GolfWashington D. C.
