Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Gobierno invertirá $2.9 millones en mejoras al aeropuerto Mercedita en Ponce

La gobernadora Jenniffer González se mostró confiada en que las labores se completarán antes que culmine el año

16 de enero de 2026 - 1:41 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
El aeropuerto Mercedita registró 324,451 pasajeros en el año fiscal 2024-2025. (carlos.rivera@gfrmedia.com)
Génesis Ibarra Vázquez
Por Génesis Ibarra Vázquez
Periodista de Noticiasgenesis.ibarra@gfrmedia.com

Con la meta de completar las labores antes que termine el año, la gobernadora Jenniffer González anunció este viernes una inversión de $2.9 millones para financiar un proyecto de rehabilitación y mejoras de infraestructura en el aeropuerto Mercedita, en Ponce.

RELACIONADAS

“Este aeropuerto registró, solito, 324,451 pasajeros en el año fiscal 2024-2025. Así que 324,451 pasajeros es el número que queremos romper, que queremos aumentar. Hoy, tenemos solamente dos líneas aéreas (Frontier y JetBlue). Con las mejoras que se van a hacer, podemos tener espacio para nuevas líneas aéreas y, de esta manera, nutrir más el aeropuerto de Ponce”, sostuvo, en conferencia de prensa desde la instalación.

Como parte de las labores para “optimizar el espacio”, González anticipó que el cuartel de la Policía se reubicará, así como las áreas de revisión de credenciales de la Administración federal de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), Aduanas y el registro del Departamento de Agricultura federal. Según la gobernadora, esto permitirá que los pasajeros no tengan que hacer fila en el exterior.

Por otro lado, indicó que separarán las áreas de conexión y arribo de pasajeros, “que hoy llegan al mismo sitio”. Añadió que el proyecto da paso a que “se repavimente, se incluyan aceras, cruces peatonales, sistemas de drenaje pluvial, luminarias, pintura, pavimentación y rotulación, para que sea más accesible”, así como la construcción de baños adicionales en el área de llegada.

González, quien comentó que “la meta es que el aeropuerto de Ponce sea el aeropuerto del sur de Puerto Rico”, mencionó que uno de los objetivos es atraer a esta instalación –uno de tres aeropuertos internacionales en el archipiélago– vuelos de ciudades como Boston, Filadelfia y Texas, donde reside una gran cantidad de puertorriqueños.

La inversión de $2.9 millones en fondos federales se divide en $2,673,000 provenientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y $297,000 –correspondientes al 10% en pareo local requerido– cubiertos por el “Community Development Block Grant” (CDBG-DR) que el Departamento de la Vivienda administra.

El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, aseguró que las labores –a cargo de la empresa de construcción Comas & Comas– no deberán afectar las operaciones del aeropuerto.

“Hoy, este aeropuerto ofrece servicios de aviación general a Frontier y JetBlue comercial; ofrecen vuelos corporativos, militares y para las agencias del orden público estatales y federales. Este proyecto busca optimizar el espacio, el flujo de pasajeros”, enfatizó, en tanto, la gobernadora.

El anuncio se da en momentos en que la revisión del plan de ordenamiento territorial de Vieques contempla la ampliación de la pista del aeropuerto de la isla municipio, en busca de viabilizar vuelos internacionales.

Tras la visita a Ponce, la gobernadora se trasladaría a Lajas para anunciar, junto al alcalde Jayson Martínez, el inicio de los trabajos de construcción del complejo deportivo.

Tags
Jenniffer GonzálezAeropuerto Mercedita en PoncePonce
ACERCA DEL AUTOR
Génesis Ibarra Vázquez
Génesis Ibarra VázquezArrow Icon
Génesis Ibarra Vázquez es periodista graduada en Comunicaciones de la Universidad Interamericana de Puerto Rico, con experiencia en periodismo digital, radio y prensa escrita. Realizó su transición del mundo académico al...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
viernes, 16 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: