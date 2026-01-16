Gobierno invertirá $2.9 millones en mejoras al aeropuerto Mercedita en Ponce

Con la meta de completar las labores antes que termine el año, la gobernadora Jenniffer González anunció este viernes una inversión de $2.9 millones para financiar un proyecto de rehabilitación y mejoras de infraestructura en el aeropuerto Mercedita, en Ponce.

“Este aeropuerto registró, solito, 324,451 pasajeros en el año fiscal 2024-2025. Así que 324,451 pasajeros es el número que queremos romper, que queremos aumentar. Hoy, tenemos solamente dos líneas aéreas (Frontier y JetBlue). Con las mejoras que se van a hacer, podemos tener espacio para nuevas líneas aéreas y, de esta manera, nutrir más el aeropuerto de Ponce”, sostuvo, en conferencia de prensa desde la instalación.

Como parte de las labores para “optimizar el espacio”, González anticipó que el cuartel de la Policía se reubicará, así como las áreas de revisión de credenciales de la Administración federal de Seguridad en el Transporte (TSA, en inglés), Aduanas y el registro del Departamento de Agricultura federal. Según la gobernadora, esto permitirá que los pasajeros no tengan que hacer fila en el exterior.

Por otro lado, indicó que separarán las áreas de conexión y arribo de pasajeros, “que hoy llegan al mismo sitio”. Añadió que el proyecto da paso a que “se repavimente, se incluyan aceras, cruces peatonales, sistemas de drenaje pluvial, luminarias, pintura, pavimentación y rotulación, para que sea más accesible”, así como la construcción de baños adicionales en el área de llegada.

González, quien comentó que “la meta es que el aeropuerto de Ponce sea el aeropuerto del sur de Puerto Rico”, mencionó que uno de los objetivos es atraer a esta instalación –uno de tres aeropuertos internacionales en el archipiélago– vuelos de ciudades como Boston, Filadelfia y Texas, donde reside una gran cantidad de puertorriqueños.

La inversión de $2.9 millones en fondos federales se divide en $2,673,000 provenientes de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en inglés) y $297,000 –correspondientes al 10% en pareo local requerido– cubiertos por el “Community Development Block Grant” (CDBG-DR) que el Departamento de la Vivienda administra.

El director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos, Norberto Negrón, aseguró que las labores –a cargo de la empresa de construcción Comas & Comas– no deberán afectar las operaciones del aeropuerto.

“Hoy, este aeropuerto ofrece servicios de aviación general a Frontier y JetBlue comercial; ofrecen vuelos corporativos, militares y para las agencias del orden público estatales y federales. Este proyecto busca optimizar el espacio, el flujo de pasajeros”, enfatizó, en tanto, la gobernadora.

El anuncio se da en momentos en que la revisión del plan de ordenamiento territorial de Vieques contempla la ampliación de la pista del aeropuerto de la isla municipio, en busca de viabilizar vuelos internacionales.

