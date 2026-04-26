El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan.

Donald Trump pide unidad y sanación bipartidista tras otro incidente violento: ¿cuánto durará su llamado? . El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan.

1 / 15 | Donald Trump pide unidad y sanación bipartidista tras otro incidente violento: ¿cuánto durará su llamado? . El presidente Donald Trump habla en la sala de prensa James Brady de la Casa Blanca tras una amenaza no especificada durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, mientras el fiscal general interino Todd Blanche y el director del FBI, Kash Patel, escuchan. - Jose Luis Magana

WASHINGTON - El presidente Donald Trump se mostró sombríamente contemplativo e inusualmente conciliador tras enfrentarse a lo que consideró un tercer atentado contra su vida en menos de dos años. Sugirió que su política personal lo había convertido en un blanco repetido, pero también hizo un llamamiento a la unidad y a la sanación bipartidista en un mundo cada vez más violento.

“Siempre es chocante cuando pasa algo así. Me pasó a mí, un poco. Y eso nunca cambia”, dijo un apagado Trump a los periodistas en una rueda de prensa organizada apresuradamente en la Casa Blanca a última hora del sábado. Poco antes, un hombre armado con pistolas y cuchillos intentó saltarse a la carrera el perímetro de seguridad del interior del hotel de Washington donde el presidente republicano se disponía a pronunciar un discurso en la cena de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Las autoridades están en las primeras fases de determinar qué ocurrió y por qué. El sospechoso del tiroteo fue detenido e identificado como Cole Tomas Allen, de 31 años, de Torrance, California.

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Trump dijo que, sin duda, él era el objetivo. La presidencia es “una profesión peligrosa”, dijo. Trump dijo que la violencia asociada a la política había aumentado en Estados Unidos y en todo el mundo. “Ningún país es inmune”, dijo.

También sugirió que era una señal del éxito de su presidencia.

“He estudiado los asesinatos, y debo decirles que las personas más impactantes, las que más hacen, echen un vistazo a Abraham Lincoln”, dijo Trump. Y añadió: “Las personas que causan el mayor impacto, son las que persiguen. No van a por los que no hacen mucho”.

Trump pidió a los estadounidenses que dejaran a un lado sus diferencias y se unieran. Fue una ruptura con su habitual táctica política alegremente combativa.

“Tenemos que, tenemos que resolver nuestras diferencias”, dijo el presidente. “Diré que había republicanos, demócratas, independientes, conservadores, liberales y progresistas. Esas palabras son intercambiables, quizá, pero quizá no lo sean. Sin embargo, todos los presentes en esa sala, una gran multitud, una multitud récord, había un grupo de personas récord, y había una enorme cantidad de amor y unión. Lo vi, lo vi, y me impresionó muchísimo”.

Ecos de lo que dijo Trump tras los incidentes de 2024

Trump ya ha hecho llamamientos a la unidad nacional en otras ocasiones, solo para cambiar de opinión rápidamente.

El domingo por la mañana, Trump utilizó el incidente para promocionar el proyecto del salón de baile de la Casa Blanca, una obra en curso en el lugar donde se levantaba el Ala Este, que él ordenó demoler. Dijo en las redes sociales que lo ocurrido el sábado por la noche “nunca habría sucedido con el Salón de Baile Militarmente Ultra Secreto que se está construyendo actualmente en la Casa Blanca. No se puede construir lo bastante rápido”.

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Trump también se burló de un desafío legal contra la construcción, llamándolo el “ridículo pleito del salón de baile.”

Tras el tiroteo de 2024 durante un mitin en Butler (Pensilvania), en el que Trump resultó herido en una oreja y murió un seguidor, el presidente entró en la Convención Nacional Republicana de Milwaukee dos días después. Más tarde, esa misma semana, pronunció un discurso, al aceptar la nominación presidencial, con un mensaje más suave y profundamente personal, sacado directamente de su roce con la muerte.

“Hay que curar la discordia y la división en nuestra sociedad. Debemos sanarla rápidamente”, dijo entonces Trump. “Como estadounidenses, estamos unidos por un único destino y un destino compartido. Nos levantamos juntos. O nos desmoronamos”.

Sin embargo, esas llamadas duraron poco.

Trump utilizó ese mismo discurso para volver a la combatividad que se ha convertido en su marca de fábrica. Repitió afirmaciones falsas sobre que le habían robado las elecciones de 2020 y aseveraciones de que el presidente demócrata Joe Biden había hecho un daño “impensable” a la nación.

El patrón se repitió en septiembre de 2024, cuando agentes del Servicio Secreto dispararon a un hombre armado con un rifle mientras Trump jugaba al golf en su club turístico de West Palm Beach (Florida).

Steve Witkoff, compañero de golf de Trump cuando ocurrió el segundo incidente, describió la reacción inicial de Trump como “valiente y estoica”. No pasó mucho tiempo antes de que Trump hablara constantemente de demócratas “radicales” y “lunáticos de izquierdas”. Tachó de “enfermo” a Ryan Routh, el hombre condenado a cadena perpetua por intentar matarle.

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A diferencia de los dos primeros incidentes, el del sábado se produjo con la primera dama, Melania Trump, a su lado.

El presidente pareció describir a su esposa como aturdida pero también “muy consciente, creo, de lo ocurrido”.

“Creo que ella lo supo inmediatamente”, dijo Trump. “Ella estaba diciendo ‘Es un ruido malo’”.

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