“Ambos funcionarios ocupaban puestos de confianza clasificados como exentos bajo la Ley Núm. 26-2017 (Ley de Cumplimiento con el Plan Fiscal), la Ley Núm. 20-2017 (Ley del Departamento de Seguridad Pública) y la Ley federal de Normas Razonables del Trabajo . Las funciones justificadas para dichos pagos, tales como coordinación, supervisión y representación, son inherentes a sus cargos ejecutivos y no constituyen tareas operacionales” , establece el informe sobre las razones por las cuales el desembolso a los exfuncionarios fue contrario a las normativas aplicables.

“El pago de horas extras y la acumulación de tiempo compensatorio otorgados al comisionado y al comisionado asociado constituyen una erogación contraria a derecho... Ambos funcionarios ejercían cargos de confianza con funciones ejecutivas claramente definidas por ley y, por ende, no cualificaban para recibir dichas compensaciones” , agrega.

El Nuevo Día intentó conseguir a López Figueroa para comentarios, pero no fue posible. El ex comisionado asociado no fue identificado.