Jenniffer González anuncia inicio de programa de escuelas públicas bilingües este agosto

Adelantó que ya más de 30 escuelas mostraron interés de formar parte de ese grupo con el que arrancará la iniciativa, durante el próximo año escolar. No obstante, quedará en manos del secretario de Educación, Eliezer Ramos Parés , determinar cuáles serán las primeras participantes.

La primera ejecutiva indicó que una de sus principales preocupaciones era el hecho de que no hubiera suficientes maestros que pudieran impartir sus clases en inglés. No obstante, aseguró que un análisis del DE mostró que hay “muchos maestros de inglés que no están dando clases de inglés”.