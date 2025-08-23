Jenniffer González designa a la arquitecta Astrid Díaz para dirigir programa de conservación de La Fortaleza

La gobernadora Jenniffer González nombró oficialmente a la arquitecta Astrid Díaz para coordinar los trabajos de conservación de La Fortaleza y al licenciado Juan M. Gaud Pacheco como su asesor en Base de Fe, se informó este sábado.

Estos nombramientos no necesitan la consideración del Senado, por lo que comenzarían a ejercer sus funciones de manera inmediata.

Mientras tanto, González envió a la Cámara alta las designaciones de José Manuel Aponte Flores, como miembro de la Junta de Directores de la Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño, y Guillermo Paz López, como miembro de la Junta de Directores de la Corporación para la Promoción de Puerto Rico como Destino (DMO, en inglés).

La arquitecta Díaz estaría ocupando el puesto de coordinadora del Programa Escuela Taller: Arquitectura y Conservación de la Fortaleza, en virtud de la orden ejecutiva 2025-041, firmada a principios de julio.

El Programa, que en su primera edición tiene 30 estudiantes participantes, es coordinado por Díaz, quien destacó el mes pasado a El Nuevo Día las virtudes de la iniciativa, que, en su etapa inicial, cuenta con cuatro componentes o talleres.

Vía comunicado, La Fortaleza destacó que la orden ejecutiva 2025-041 recoge el compromiso de la administración de González con “preservar y proteger el Palacio de Santa Catalina como símbolo invaluable de nuestra historia, y reconoce la importancia de promover la colaboración entre la academia, las agencias del gobierno de Puerto Rico y expertos en diversas disciplinas para robustecer las capacidades de conservación y ofrecer a nuestra juventud experiencias formativas de alto impacto”.

El Programa Escuela Taller: Arquitectura y Conservación de La Fortaleza, adscrito a la Oficina de la Gobernadora, tiene el propósito de ofrecer experiencias educativas y de formación práctica a estudiantes de escuela superior y universitarios en las áreas de arquitectura, conservación y restauración de bienes patrimoniales.

La coordinadora ejercerá las siguientes funciones, sin que se entienda como limitación a sus deberes y facultades: evaluar las solicitudes al Programa, supervisar las labores y los proyectos, evaluar a los participantes, rendir informes a la gobernadora al concluir cada edición, coordinar y facilitar talleres educativos, actividades de desarrollo profesional, así como otras iniciativas complementarias, e identificar y gestionar fuentes de financiamiento, entre otras.

Los últimos nombramientos fueron el de Narel Colón Torres, como miembro de la Junta de Directores de la Fundación Puertorriqueña de las Humanidades; el licenciado Francisco Domenech Fernández, como miembro de la Junta de Síndicos del Museo de Arte de Puerto Rico; y el licenciado John A. Uphoff Figueroa, como miembro de la Junta Interagencial para el Manejo de las Playas.