Jenniffer González elogia acciones de la nueva secretaria de Justicia

“(Lo) primero (es) que yo no hago esas cosas. Eso fue lo que critiqué en la pasada administración, y yo no voy a caer en eso con nadie. Ustedes deben recordar que esta investigación comenzó en enero de este año, cuando hubo querellas que se radicaron a principios de enero. Y el Departamento de Justicia... ustedes tienen que revisar, dijo que iba a empezar una investigación sobre las alegaciones que se hicieron en aquel momento. Esto es parte de su curso de investigación”, sostuvo la mandataria a preguntas de la prensa.

“Citen a quien tengan que citar y terminen. A mí, me alegra muchísimo que con la nueva secretaria de Justicia se estén atendiendo todas las cosas que, quizás, estaban pendientes. ¿Cuántas investigaciones más había pendientes? Y yo honestamente creo que aquí debe quedar todo claro. Si es a ella, si es a alguien más que se vaya a citar. Si es al Departamento (DRNA), a los que sean. Aquí no puede haber miramientos por nadie. Además, esto es parte de las peticiones de investigación que se hicieron en enero. Yo los exhorto a que busquen para atrás. ¿Quiénes radicaron esas querellas de investigación? No fui yo”, reiteró.