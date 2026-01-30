Opinión
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González envía la Legislatura proyecto de incentivo reintegrable: conoce quiénes serían elegibles

El alivio tendría un costo al fisco de $554 millones

30 de enero de 2026 - 12:49 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Jenniffer González ha asegurado que el incentivo puede financiarse a través de economías en el gasto gubernamental. (Carlos Rivera Giusti)
Manuel Guillama Capella
Por Manuel Guillama Capella
Periodista de Noticiasmanuel.guillama@gfrmedia.com

La gobernadora Jenniffer González remitió este viernes a la Legislatura el proyecto de administración que propone enviar, a modo de reembolso, cheques a contribuyentes individuales con ingresos netos de hasta $150,000.

La legislación dispone los umbrales que el Departamento de Hacienda utilizaría para, una vez recibidas las planillas, calcular los reembolsos correspondientes.

En síntesis, según la propuesta, los individuos pagarían sus impuestos por ingreso a base de las tasas existentes y, posteriormente, recibirían el pago de devolución, de forma similar a lo que ocurrió hace dos años por medio del llamado “incentivo reintegrable”, correspondiente al año contributivo 2023.

En su exposición de motivos, la medida referida al Senado y la Cámara de Representantes precisa que, para proveer el alivio, se asignarán $554 millones a Hacienda que, según la primera ejecutiva, provienen de supuestas eficiencias en el gasto público.

Mantente conectado a elnuevodia.com para la ampliación de esta historia.

