Jenniffer González envía la Legislatura proyecto de incentivo reintegrable: conoce quiénes serían elegibles

La gobernadora Jenniffer González remitió este viernes a la Legislatura el proyecto de administración que propone enviar, a modo de reembolso, cheques a contribuyentes individuales con ingresos netos de hasta $150,000.

La legislación dispone los umbrales que el Departamento de Hacienda utilizaría para, una vez recibidas las planillas, calcular los reembolsos correspondientes.

En síntesis, según la propuesta, los individuos pagarían sus impuestos por ingreso a base de las tasas existentes y, posteriormente, recibirían el pago de devolución, de forma similar a lo que ocurrió hace dos años por medio del llamado “incentivo reintegrable”, correspondiente al año contributivo 2023.

En su exposición de motivos, la medida referida al Senado y la Cámara de Representantes precisa que, para proveer el alivio, se asignarán $554 millones a Hacienda que, según la primera ejecutiva, provienen de supuestas eficiencias en el gasto público.

---