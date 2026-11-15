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Jenniffer González espera por que terminen las vacaciones de Suzanne Roig para hablar con ella

La gobernadora indicó que la secretaria de la Familia se reintegraría a su puesto esta semana

15 de noviembre de 2026 - 2:15 PM

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La gobernadora Jenniffer González había anticipado que se reuniría la semana pasada con la secretaria de la Familia Suzanne Roig. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Aguas Buenas - La gobernadora Jenniffer González afirmó este domingo que se reunirá con la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, esta semana, luego que la funcionaria regrese de sus vacaciones y se reintegre al cargo.

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“Cuando llegue a Puerto Rico, me reuniré con ella”, sostuvo la mandataria, a preguntas de la prensa, tras participar en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la plaza Luis A. Ferré Aguayo, en Aguas Buenas.

Se trata de una reunión que la gobernadora había adelantado sostendría la semana pasada, cuando El Nuevo Día le preguntó si había dialogado con la secretaria de la Familia sobre las aparentes incongruencias en el testimonio que brindó ante el Senado como parte de una investigación sobre la adjudicación de contratos en la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef).

En ese entonces, González respondió con un “no” y, acto seguido, dijo que citaría a Roig para hablar de “muchos temas”. Previamente, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, había dicho que desconocía dónde estaba la titular de la Familia. El portavoz de La Fortaleza ha insistido en que corresponde a la secretaria dar explicaciones sobre las contradicciones que se han señalado en sus declaraciones.

“La secretaria del Departamento de la Familia está de vacaciones autorizadas y debe estar ya reintegrándose a sus funciones esta semana”, enfatizó la primera ejecutiva este domingo.

“Aquí, (en Puerto Rico), no está. Yo estoy aquí, y ella no está aquí. Por lo tanto, no me puedo reunir con ella porque no estamos en el mismo lugar”, agregó.

Roig es objeto de una pesquisa por parte del Departamento de Justicia, el Senado, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico y las autoridades federales, luego que Blanca Medina Díaz, exadministradora de la Adsef, denunciara que la secretaria supuestamente la presionaba y hostigaba para que evaluara y concediera un contrato a la empresa NOLA Education para servicios educativos con fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).

Medina Díaz también alegó que fue presionada para que otorgara un contrato a la empresa Strategic Technology Advisors, que entregó dos propuestas a Roig para crear una plataforma de adiestramiento, a un costo de más de $300,000, también con fondos TANF. Roig ha negado las alegaciones.

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, detuvo su testomonio ante el Senado para exigir respeto mientras el senador independiente Eliezer Molina le cuestionaba sobre la adjudicación de una subasta a favor de la empresa NOLA Education.“Por los pasados meses yo he sido atacada como mujer, como funcionaria pública y en este momento yo no tengo una sola acusación de nada y muchísimo menos me he tenido que declarar culpable de nada. Yo estoy ante este foro. Comparezco con el mayor respeto a cada uno de sus miembros”, dijo Roig con voz llorosa. Previo al interrogatorio de Molina, quien rechazó haberle faltado el respeto a la secretaria, Roig se había expresado con un tono pausado, pero combativo.
1 / 6 | Momento en que Suzanne Roig estalla en llanto durante vista senatorial . La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, detuvo su testomonio ante el Senado para exigir respeto mientras el senador independiente Eliezer Molina le cuestionaba sobre la adjudicación de una subasta a favor de la empresa NOLA Education. - Ramon "Tonito" Zayas

La semana pasada, se confirmó que Roig se encontraba de viaje, luego que ni La Fortaleza ni el Departamento de la Familia pudieran precisar, de inmediato, el paradero de la secretaria. No fue hasta un día después que la prensa indagó que se informó que estaba fuera de la isla.

Roig indicó, mediante declaraciones escritas, que se encontraba “atendiendo un compromiso familiar de carácter personal”, junto a su padre, que había sido coordinado hace meses.

La gobernadora, en tanto, ha manifestado que “todos” los jefes de agencia están bajo evaluación.

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Suzanne RoigJenniffer GonzálezviajesDepartamento de la FamiliaDepartamento de JusticiaAdsef
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
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