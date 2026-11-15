Jenniffer González espera por que terminen las vacaciones de Suzanne Roig para hablar con ella

Aguas Buenas - La gobernadora Jenniffer González afirmó este domingo que se reunirá con la secretaria de la Familia, Suzanne Roig, esta semana, luego que la funcionaria regrese de sus vacaciones y se reintegre al cargo.

“Cuando llegue a Puerto Rico, me reuniré con ella”, sostuvo la mandataria, a preguntas de la prensa, tras participar en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la plaza Luis A. Ferré Aguayo, en Aguas Buenas.

Se trata de una reunión que la gobernadora había adelantado sostendría la semana pasada, cuando El Nuevo Día le preguntó si había dialogado con la secretaria de la Familia sobre las aparentes incongruencias en el testimonio que brindó ante el Senado como parte de una investigación sobre la adjudicación de contratos en la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia (Adsef).

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En ese entonces, González respondió con un “no” y, acto seguido, dijo que citaría a Roig para hablar de “muchos temas”. Previamente, el secretario de Asuntos Públicos, Jean Peña Payano, había dicho que desconocía dónde estaba la titular de la Familia. El portavoz de La Fortaleza ha insistido en que corresponde a la secretaria dar explicaciones sobre las contradicciones que se han señalado en sus declaraciones.

“La secretaria del Departamento de la Familia está de vacaciones autorizadas y debe estar ya reintegrándose a sus funciones esta semana”, enfatizó la primera ejecutiva este domingo.

“Aquí, (en Puerto Rico), no está. Yo estoy aquí, y ella no está aquí. Por lo tanto, no me puedo reunir con ella porque no estamos en el mismo lugar”, agregó.

Roig es objeto de una pesquisa por parte del Departamento de Justicia, el Senado, la Oficina de Ética Gubernamental, la Oficina del Inspector General de Puerto Rico y las autoridades federales, luego que Blanca Medina Díaz, exadministradora de la Adsef, denunciara que la secretaria supuestamente la presionaba y hostigaba para que evaluara y concediera un contrato a la empresa NOLA Education para servicios educativos con fondos federales del programa de Asistencia Temporal para Familias Necesitadas (TANF, en inglés).

Medina Díaz también alegó que fue presionada para que otorgara un contrato a la empresa Strategic Technology Advisors, que entregó dos propuestas a Roig para crear una plataforma de adiestramiento, a un costo de más de $300,000, también con fondos TANF. Roig ha negado las alegaciones.

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1 / 6 | Momento en que Suzanne Roig estalla en llanto durante vista senatorial . La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, detuvo su testomonio ante el Senado para exigir respeto mientras el senador independiente Eliezer Molina le cuestionaba sobre la adjudicación de una subasta a favor de la empresa NOLA Education. - Ramon "Tonito" Zayas 1 / 6 Momento en que Suzanne Roig estalla en llanto durante vista senatorial La secretaria de la Familia, Suzanne Roig, detuvo su testomonio ante el Senado para exigir respeto mientras el senador independiente Eliezer Molina le cuestionaba sobre la adjudicación de una subasta a favor de la empresa NOLA Education. Ramon "Tonito" Zayas Compartir

La semana pasada, se confirmó que Roig se encontraba de viaje, luego que ni La Fortaleza ni el Departamento de la Familia pudieran precisar, de inmediato, el paradero de la secretaria. No fue hasta un día después que la prensa indagó que se informó que estaba fuera de la isla.

Roig indicó, mediante declaraciones escritas, que se encontraba “atendiendo un compromiso familiar de carácter personal”, junto a su padre, que había sido coordinado hace meses.