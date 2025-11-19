Jenniffer González no contempla conceder indultos este año: “No he visto ninguno que lo amerite”

La gobernadora Jenniffer González reveló este viernes que, entre los casos de confinados que han solicitado indultos este año, no ha identificado ninguno que amerite que firme una clemencia ejecutiva.

“Eso es una prerrogativa que, como gobernadora, tengo, pero, hasta el momento, no he visto ningún caso que amerite la otorgación de un indulto”, sostuvo la mandataria en una conferencia de prensa en el Departamento de Justicia.

La gobernadora tiene la prerrogativa de otorgar clemencias ejecutivas como una de las facultades que establece el Artículo IV, Sección 4, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

Las clemencias ejecutivas son un privilegio que puede conceder la mandataria con el fin de eliminar antecedentes penales, modificar las sentencias criminales que están cumpliendo o para aquellos que interesen salir a la libre comunidad antes de completar su sentencia.

“Creo que, cuando una persona cometió un delito y un jurado de sus pares han llegado a una convicción, o los tribunales han determinado que, en efecto, hay una convicción, no es un asunto de poca monta”, reiteró González, al asegurar que ha evaluado múltiples casos, sin precisar cuántos, desde que inició su administración.

El pasado cuatrienio, el exgobernador Pedro Pierluisi otorgó 77 clemencias ejecutivas. Durante su primer año en La Fortaleza, firmó cinco. Mientas, el año pasado –a su salida de La Fortaleza–, firmó 18 indultos, denegó 167 y archivó 11.

“No he visto ninguno que amerite una clemencia ejecutiva. No significa que no pueda llegar uno que sí haga esa apelación. Hay distintos procedimientos. Nosotros tenemos nuestro proceso. Creo que, como va el año, posiblemente no veamos ninguno”, reiteró la primera ejecutiva.