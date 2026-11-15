Jenniffer González reconoce fallas del sistema ERP, pero las atribuye a trámites con deudas viejas

Aunque reconoció que la plataforma tiene problemas, la gobernadora Jenniffer González atribuyó las fallas que confronta el sistema de planificación de recursos empresariales (ERP, en inglés) al proceso de “reconciliación” de pagos de deudas viejas, y anticipó que se volverá a readiestrar personal en el manejo de la nueva tecnología.

“Ya la plataforma está funcionando. Lo que hay es que todavía no ha hecho el 100% de efectivos todas las reconciliaciones de pagos de las deudas viejas. Ahora mismo, los pagos están al corriente, pero se está entrando al sistema las reconciliaciones de pagos de deuda vieja: 2021, 2022, 2023, 2024, y yo te diría los primeros meses de 2025, así que eso lo está trabajando tanto el Departamento de Hacienda con las agencias concernidas”, manifestó la mandataria.

“La agencia que más atraso tiene es la del Departamento de Educación, que es la que más facturaciones viejas tiene y que tiene que estar revisando que la facturación que está entrada en el sistema obviamente corresponda a que no se haya pagado ya”, abundó la mandataria, tras participar en la ceremonia de colocación de la primera piedra de la plaza Luis A. Ferré Aguayo, en Aguas Buenas.

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Sus expresiones, sin embargo, contrastan con documentos revisados por El Nuevo Día del Departamento de Educación y la Administración de Servicios Generales (ASG), que advertían al gobierno que el sistema ERP –que opera bajo el nombre de Íntegra PR– no estaba listo para entrar en vigor el 8 de julio, cuando se estrenó, porque, entre otras cosas, no proveía para todas las funciones fiscales que se realizan a diario.

La gobernadora aseguró que se realizan reuniones mensuales para atender los problemas que se detectan. “Se han pagado, en lo que va de julio para acá, billones de dólares en esas facturaciones. Y se va a volver a readiestrar a muchos de los empleados y a muchos de los suplidores en cómo entrar estas facturaciones al sistema”, destacó la gobernadora.

En una vista pública, la semana pasada, la administradora de la ASG, Karla Mercado Rivera, testificó ante el Senado que el problema con el ERP no se limita a Educación y no es por deudas viejas, sino porque la plataforma no está preparada para lidiar con la complejidad de las transacciones que ejecuta esa agencia y el gobierno en general. Subrayó que se trata de un problema de configuración advertido hace años, y no de implementación.

Incluso, reveló que, debido a los problemas con el ERP, está en riesgo el suplido de combustible al gobierno.

¿Entiende que la plataforma está funcionando adecuadamente a pesar de todo?, se le preguntó este domingo a la gobernadora.

“Evidentemente no, si no se estuviera pagando al 100%, así que todavía... El gobierno de Puerto Rico estaba acostumbrado a trabajar esto a papel, a papel. Y esto, cuando tú haces un sistema nuevo, tienes que hacer una transición, y hay gente que se niega a tener que entrar esta data”, respondió González.

La gobernadora aseguró que se realizan reuniones mensuales para atender los problemas que se detectan. “Se han pagado, en lo que va de julio para acá, billones de dólares en esas facturaciones. Y se va a volver a readiestrar a muchos de los empleados y a muchos de los suplidores en cómo entrar estas facturaciones al sistema”, destacó la gobernadora.

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En las vistas que ha efectuado la Comisión de Asuntos Relaciones Federales del Senado se ha establecido que Educación, al igual que otras agencias, tenían sistemas financieros funcionales antes que se estableciera el ERP. En el caso de Educación, tenía el Sistema de Información Financiera del Departamento de Educación (SIFDE), que fue “apagado” para que se utilizara la nueva plataforma.

El Departamento de Educación –por ser la agencia con mayor presupuesto y transacciones financieras con fondos federales y estatales– ha sido la entidad más afectada por la implantación del ERP, lo que se ha reflejado en la falta de pagos a transportistas y proveedores de Educación Especial, entre otros contratistas.

No anticipa su opinión sobre medidas legislativas

De otra parte, cuando se le preguntó si aprobaría o convertiría en ley la Resolución Conjunta de la Cámara 423, que transferiría la titularidad del Parque de las Cavernas del Río Camuy al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, la gobernadora dijo que esperaría a que la pieza legislativa llegue a La Fortaleza. La medida, impulsada por los alcaldes de Camuy, Lares y Hatillo, busca que, a través de la Compañía de Turismo, se establezca una alianza público-privada (APP) para administrar, desarrollar y mantener la instalación recreativa.

Otra medida que podría llegar pronto a La Fortaleza es el Proyecto Sustitutivo del Senado a los Proyectos del Senado 1173 y 1183, que crea el nuevo Código de Planificación y Permisos y cuyas enmiendas son analizadas en comité de conferencia del Senado y la Cámara de Representantes.

“Voy a esperar toda la legislación que me llegue porque una cosa es lo que se radica y otra cosa son las enmiendas que se introducen en los cuerpos legislativos. Así que yo estoy esperando que, cuando esas medidas lleguen, las reviso e imparto mi determinación”, afirmó González.

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La gobernadora hizo sus expresiones, en una conferencia de prensa, tras colocar la primera piedra del proyecto de rehabilitación de la plaza pública de Aguas Buenas, bautizada con el nombre de Luis A. Ferré Aguayo, que tiene asignados $1.3 millones en fondos de la Subvención en Bloque para el Desarrollo Comunitario–Recuperación de Desastres (CDBG-DR) bajo el Programa de Revitalización de la Ciudad.