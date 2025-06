Jenniffer González responde a críticas de Pedro Pierluisi sobre LUMA Energy: “Heredé lo que él me dejó”

“Yo heredé lo que él me dejó. Esa es la contestación que te tengo que dar. Él me dejó un sistema de transmisión y distribución con menos de 800 megavatios de energía . Esa es la realidad en términos de generación y, en cinco meses, yo he añadido 700 megavatios de energía. Y, ahora mismo, tenemos una reserva de 1000 megavatios, y estamos en el proceso de que la Autoridad de Energía Eléctrica , la Junta de Supervisión Fiscal y el Negociado de Energía nos aprueben 800 megavatios de energía adicionales”, replicó la primera ejecutiva, cuando se le preguntó por lo dicho por Pierluisi, luego de anunciar varios acuerdos con el alcalde de Mayagüez , Jorge Ramos .

“Yo puedo entender la frustración. Yo no sé en qué el tiempo le dio la razón. El tiempo me dio la razón a mí, que LUMA no sirve y que había que sacarlo. Y que yo he tenido la determinación de hacerlo. Y lo voy a hacer, como lo prometí. Tuvo la oportunidad y nunca hizo ninguna acción. Ustedes recuerdan que defendía este contrato del LUMA. Por eso, yo soy gobernadora en el día de hoy. Esa es la realidad”, continuó.