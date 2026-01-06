Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Jenniffer González se reunirá con líderes legislativos para discutir la reforma contributiva

La gobernadora no precisó la fecha del encuentro, pero puntualizó que la sesión ordinaria comienza el próximo lunes

6 de enero de 2026 - 6:19 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
La gobernadora Jenniffer González se reunió con su Gabinete en la víspera de Reyes para discutir la agenda de trabajo de este año. (alexis.cedeno)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Canóvanas - Aunque a finales del pasado año la gobernadora Jenniffer González afirmó que el proyecto de reforma contributiva ya estaba listo, este martes indicó que no lo someterá hasta reunirse con el liderato legislativo, pero no precisó la fecha de ese encuentro.

RELACIONADAS

“Ya la sesión (ordinaria) empieza la próxima semana. Yo voy a estar reuniéndome con los presidentes de los cuerpos legislativos y con el liderato, los vicepresidentes, el portavoz de cada cuerpo, en los próximos días. Estamos coordinando, porque ya el Senado tiene una vista el jueves, así que queremos no interrumpir con eso”, sostuvo la mandataria luego de repartir juguetes a niños y niñas, en la actividad con motivo del Día de los Reyes Magos, que este martes se celebró en Canóvanas y San Juan.

La sesión ordinaria comienza el próximo, lunes, 12 de enero. Sin embargo, este jueves, el Senado se reunirá para evaluar los nombramientos de Hiram Torres Montalvo como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO); el agrónomo Irving Yoel Rodríguez Torres como secretario de Agricultura, y Poincaré Díaz Peña como director ejecutivo del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

Precisamente, la gobernadora aclaró que la designación de Díaz Peña no detiene su intención de volver a colocar a PRITS bajo la jurisdicción de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, una movida que no cuenta con el aval del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Estoy nombrando al director, que es ahora interino, y lo estoy nombrando en propiedad. Hay una función. Una cosa es la política pública y la radicación de proyectos para hacer cambios que requieren enmiendas a la ley y otra cosa es que yo tengo que tener agencias funcionales con directores en propiedad“, afirmó la gobernadora.

González se reunió el lunes con su Gabinete constitucional. Cuestionada por El Nuevo Día sobre los planes que presentó para este año, dijo que deben dar prioridad a los servicios para los adultos mayores y la reforma contributiva, entre otros asuntos.

“Tuvimos una reunión con el gabinete, el gabinete completo del gobierno de Puerto Rico, para establecer cuáles son las prioridades de este año, pues fueron bastantes, la reunión fue fructífera. Lo primero que le hablé es que yo quiero que todos mis jefes de agencia tengan humildad, que nos pongamos en los zapatos de la gente que tenemos que atender, para que los atendamos con diligencia y pensemos que cada servicio que da el gobierno es como si se lo dieran a su mamá, a su abuela o a su vecina”, manifestó.

“Hablamos también de no dejar los casos para después, de darle, por ejemplo, seguimiento a las peticiones de los alcaldes, de los legisladores, que son muchas de las peticiones que se tienen. Hablamos de los fondos federales, de la utilización de los mismos, de las nuevas tecnologías que se están implantando en términos de eficiencia para reducir el gasto y ser más eficientes en el servicio”, abundó.

Respecto al impuesto al inventario, tema en el que trabaja un comité encabezado por la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, la gobernadora sostuvo que aguarda por que el grupo –que se reúne este jueves– le presente un informe.

En su plan de gobierno, la mandataria prometió congelar el impuesto al inventario por cinco años mientras se identifica un sustituto como fuente de recaudos. En octubre pasado, González vetó una medida que eliminaba ese gravamen al cabo de tres años de su congelación e independientemente se hallara un sustituto, lo que le ganó el apoyo de los alcaldes y críticas del liderato legislativo y el sector privado.

Tags
GobiernoJenniffer GonzálezGobierno de Puerto RicoReforma contributiva Impuestos
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
martes, 6 de enero de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más ->
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: