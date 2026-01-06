Jenniffer González se reunirá con líderes legislativos para discutir la reforma contributiva

Canóvanas - Aunque a finales del pasado año la gobernadora Jenniffer González afirmó que el proyecto de reforma contributiva ya estaba listo, este martes indicó que no lo someterá hasta reunirse con el liderato legislativo, pero no precisó la fecha de ese encuentro.

“Ya la sesión (ordinaria) empieza la próxima semana. Yo voy a estar reuniéndome con los presidentes de los cuerpos legislativos y con el liderato, los vicepresidentes, el portavoz de cada cuerpo, en los próximos días. Estamos coordinando, porque ya el Senado tiene una vista el jueves, así que queremos no interrumpir con eso”, sostuvo la mandataria luego de repartir juguetes a niños y niñas, en la actividad con motivo del Día de los Reyes Magos, que este martes se celebró en Canóvanas y San Juan.

La sesión ordinaria comienza el próximo, lunes, 12 de enero. Sin embargo, este jueves, el Senado se reunirá para evaluar los nombramientos de Hiram Torres Montalvo como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO); el agrónomo Irving Yoel Rodríguez Torres como secretario de Agricultura, y Poincaré Díaz Peña como director ejecutivo del Puerto Rico Innovation and Technology Service (PRITS).

Precisamente, la gobernadora aclaró que la designación de Díaz Peña no detiene su intención de volver a colocar a PRITS bajo la jurisdicción de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, una movida que no cuenta con el aval del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“Estoy nombrando al director, que es ahora interino, y lo estoy nombrando en propiedad. Hay una función. Una cosa es la política pública y la radicación de proyectos para hacer cambios que requieren enmiendas a la ley y otra cosa es que yo tengo que tener agencias funcionales con directores en propiedad“, afirmó la gobernadora.

González se reunió el lunes con su Gabinete constitucional. Cuestionada por El Nuevo Día sobre los planes que presentó para este año, dijo que deben dar prioridad a los servicios para los adultos mayores y la reforma contributiva, entre otros asuntos.

“Tuvimos una reunión con el gabinete, el gabinete completo del gobierno de Puerto Rico, para establecer cuáles son las prioridades de este año, pues fueron bastantes, la reunión fue fructífera. Lo primero que le hablé es que yo quiero que todos mis jefes de agencia tengan humildad, que nos pongamos en los zapatos de la gente que tenemos que atender, para que los atendamos con diligencia y pensemos que cada servicio que da el gobierno es como si se lo dieran a su mamá, a su abuela o a su vecina”, manifestó.

“Hablamos también de no dejar los casos para después, de darle, por ejemplo, seguimiento a las peticiones de los alcaldes, de los legisladores, que son muchas de las peticiones que se tienen. Hablamos de los fondos federales, de la utilización de los mismos, de las nuevas tecnologías que se están implantando en términos de eficiencia para reducir el gasto y ser más eficientes en el servicio”, abundó.

Respecto al impuesto al inventario, tema en el que trabaja un comité encabezado por la secretaria de Estado, Rosachely Rivera Santana, la gobernadora sostuvo que aguarda por que el grupo –que se reúne este jueves– le presente un informe.