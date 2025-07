Jenniffer González se reunirá este jueves con grupo especial para discutir respuestas a la violencia machista

Al encuentro, que en principio se anunció para la semana próxima, fue convocada la jueza presidenta del Tribunal Supremo de Puerto Rico , Maite D. Oronoz Rodríguez , pero al momento de esta publicación no fue posible confirmar, de inmediato, su asistencia.

Discutirán también, dijo la primera ejecutiva, el inicio de una campaña publicitaria que promueva que las personas en situación de riesgo busquen ayuda. “Toda mujer o toda persona que esté en una relación de pareja donde se le ha sacado un arma de fuego, donde se le ha amenazado... no calle, no espere, no piense que esto va a cambiar de la noche a la mañana. Todas estas acciones son evidencia de que lo que viene es peor”, afirmó González.