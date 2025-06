Naguabo - Tras expresarse confiada en que la manifestación convocada para el sábado en contra de la política antiinmigrantes del presidente Donald Trump no desencadenará en violencia, la gobernadora Jenniffer González se mantuvo firme este miércoles en no entregar ni revelar información al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, en inglés) sobre dos menores en la isla reclamados por la agencia federal.

González aseguró que, al momento, ICE no ha provisto una orden judicial que obligue a proveer los datos sobre los menores, que están bajo custodia del Departamento de la Familia . El martes, la directora de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (ICE-HSI, en inglés) en Puerto Rico, Rebecca González , dijo que gestionarían dicha orden.

“El criterio de evaluación que tiene que hacer el tribunal sobre esa petición de la agencia federal es bien alto. Obviamente, nosotros no tenemos información de qué se está pidiendo, por qué se está pidiendo, qué elementos se están pidiendo… El único que puede ordenar al gobierno de Puerto Rico y al Departamento de la Familia a dar información sobre un menor en custodia es el tribunal, nadie más” , añadió.

“Estamos adelantándonos. Hubo una petición, que fue denegada por el Departamento de la Familia, y se dijo que tenía que seguir todo el proceso. Entonces, eso (entrega de información) no ocurrió. Cuando (la orden judicial) llegue al gobierno, la secretaria de la Familia ( Suzanne Roig Fuertes ) tendrá que actuar, y yo confío plenamente en el juicio de la secretaria de la Familia”, sostuvo.

“Reclamo en ley y orden”

Sobre la manifestación del sábado, González dijo que espera que “no ocurra” nada violento, pero arguyó que “eso es un asunto que lo maneja la Policía de Puerto Rico , no lo manejo yo”.

Sobre si estaría a favor de activar la Guardia Nacional –como Trump hizo para contener las protestas contra las redadas de ICE en Los Ángeles , California–, la gobernadora expresó: “No voy a adelantar. Yo espero que eso (violencia) no ocurra en Puerto Rico. Yo creo que nuestra isla es una isla pacífica, que sabe hacer su reclamo en ley y orden, y sin violentar las leyes. Así que yo no voy a prevenir ningún otro ánimo” .

Cuando se le cuestionó si la política antiinmigrantes podría crear en la isla un ambiente como el del verano de 2019, cuando la indignación del pueblo provocó la renuncia del entonces gobernador, Ricardo Rosselló , luego que trascendiera que él y parte de su equipo integraban un chat con contenido sexista, homofóbico y machista, González subrayó en que no dimitirá.

“Espero que no (se cree un ambiente tenso). Yo no voy a renunciar. Así que el que está soñando con eso, va a tener que tomarse una buena pastillita, porque yo fui electa por el pueblo de Puerto Rico contundentemente y tengo un mandato. Y aquí, las leyes tienen que respetarse y la voluntad del pueblo, también. Si hay alguna persona que esté descontenta con mi función, tiene la próxima elección para votarme en contra” , sostuvo.

“Yo no voy a llamar a la violencia ni a confrontaciones. Yo gobierno para todo Puerto Rico; los que votaron y los que no votaron también. Y de eso se trata… de respeto a la democracia. Ganan y prevalecen cuando la gente vota. Ese es el poder soberano que tiene el pueblo de Puerto Rico”, añadió.

“Que se tenga que recurrir a la violencia para hacer una manifestación… pues, se debe condenar y no se debe esperar; poner en riesgo vidas y la salud y la seguridad de la gente. Yo no se lo deseo a nadie. No es la primera vez que ha pasado en California. Espero que la situación pueda controlarse”, dijo.