A la expectativa Educación y Vivienda de requerimientos de información sobre inmigrantes

“Nosotros no hemos recibido una guía por parte de HUD (Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de EE.UU.), si hablamos de la parte federal; hasta ahora, no ha habido ninguna guía. Nosotros sí estamos al pendiente, con los niños más que nada, pero no hemos tenido un caso en particular que se haya hecho un acercamiento a un agente administrador de (un residente) que tenga una preocupación, de que teme por su seguridad o la seguridad de los menores”, sostuvo la funcionaria.