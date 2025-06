Sin embargo, Roig Fuertes destacó que, al momento, no han atendido menores o adultos mayores impactados por las intervenciones o arrestos de HSI.

“Durante las pasadas semanas y hasta el día de hoy (domingo), ninguna agencia federal ha solicitado al Departamento de la Familia lista o documento alguno de menores o adultos mayores con estatus migratorio no definido, bajo nuestra custodia o que reciban algún tipo de servicio de nuestra parte. Por petición de ellos, en agenda, se encuentra una reunión con representantes de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional. La razón esbozada para dicha reunión es darnos a conocer sus diversos procesos”, dijo la funcionaria en declaraciones escritas a El Nuevo Día .

Aunque se solicitó, al cierre de esta edición, no se precisó cuándo se producirá el encuentro.

Previamente, la secretaria había dicho que no buscarán quitar la custodia de un menor si alguno de sus progenitores carece de estatus regularizado en Puerto Rico, ante la preocupación de madres y padres inmigrantes de separarse de sus hijos en medio del aumento en las redadas del gobierno federal.

Cuando comenzaron los arrestos, en enero, la gobernadora Jenniffer González manifestó que le tomaron por sorpresa, y dio instrucciones para que se prepararan protocolos en las agencias para atender a familiares afectados. Indicó, además, que se le aseguraba que los arrestos no llegarían a escuelas, iglesias ni hospitales.

1 / 15 | Comunidad migrante y la ACLU solicitan al gobierno no cooperar con políticas de deportación del gobierno federal. La comunidad migrante, de mano de la Unión Americana de Libertades Civiles en Puerto Rico (ACLU en inglés), llevaron a cabo una manifestación el 27 de febrero de 2025 en el ala norte del Capitolio que posteriormente se movió hasta la entrada de la Fortaleza para solicitar al gobierno no cooperar con las políticas migratorias y de deportación de la administración de Donald Trump. - Xavier Araújo

“Sobre los protocolos a seguir, de advenir en conocimiento de que algún menor o adulto mayor pueda verse afectado por procesos realizados con familiares con estatus migratorio no definido, los mismos serían similares a los que seguimos con cualquier persona, cuyo bienestar se torne vulnerable y requiera seguridad y protección. Al momento, no hemos tenido que intervenir con ningún menor o adulto mayor relacionado con situación alguna vinculada a un asunto de estatus migratorio no definido”, sostuvo Roig Fuertes.