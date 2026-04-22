Opinión
Magacín
e-Paper
Feriados
Newsletters
Dark mode
GuardadosGuardados
Secciones
prima:Suscriptores
Últimas Noticias
Noticias
Opinión
Negocios
Entretenimiento
Deportes
Magacín
Estilos de Vida
Mundo
Estados Unidos
Ciencia y Ambiente
Gastronomía
De Viaje
Tecnología
Juegos
Lotería
Vídeos
Fotogalerías
English
Podcasts
Horóscopos
Newsletters
Feriados
Especiales
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Joseph González defiende ascenso de policía que no cooperó con pesquisa administrativa

El superintendente de la Uniformada le respondió al presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz

22 de abril de 2026 - 3:21 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
“Siempre voy a hacer el trabajo de la manera correcta”, dijo el superintendente de la Policía, Joseph González (foto), en respuesta al mensaje –en redes– del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. (Ramon "Tonito" Zayas)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

El superintendente de la Policía, Joseph González, defendió este miércoles el ascenso –de agente a sargento– que recibió Abiel Soto Méndez, el oficial que se negó a cooperar con una investigación administrativa en su contra luego que trascendiera que llamó al Senado para saber quién entraba a la oficina del presidente Thomas Rivera Schatz para hablar de la exsecretaria designada de Justicia Janet Parra.

RELACIONADAS

“El proceso para ascender a ese policía es totalmente bajo el protocolo, el reglamento de la Policía de Puerto Rico. Al momento de él ser ascendido, no tenía una querella administrativa abierta. Y, en todos los procesos que siempre hacemos bajo esta administración, estamos asegurando que hacemos las cosas bien”, dijo González, tras una reunión en La Fortaleza, en la que participó todo el componente de seguridad federal y estatal.

“Hubo unas alegaciones. Hubo una investigación. Hubo un señalamiento. La querella no fue probada, pero, en ese caso específicamente, el agente, bajo la recomendación de su abogado, decidió no cooperar en esa investigación. Pero, de igual manera, no hubo los elementos para encontrar que el policía como tal cometió una falla”, agregó.

Soto Méndez fue objeto de una investigación administrativa en la Uniformada luego de que trascendiera que, mientras formó parte de la escolta de Parra y transcurría el intercambio de información y entrevistas para su confirmación, preguntó quiénes acudían a la oficina de Rivera Schatz. Parra no fue confirmada.

El policía no cooperó con una investigación sobre esos hechos, por lo que recibió una amonestación que fue a su expediente, dijo el superintendente.

Precisó, en tanto, que Soto Méndez tomó el examen de ascenso en febrero pasado y, tras pasarlo, se le concedió el 15 de abril.

Explicó que, de acuerdo con “el protocolo” de la Policía, una amonestación no impide su ascenso. “No impide que lo ascienden, pero en el futuro, si ocurren acciones similares, ahí las penalidades pueden ser más graves”, aclaró.

En el ámbito federal, apuntó González, sucede lo mismo: una amonestación no impide ascensos. El superintendente es empleado federal, donde fue jefe del Negociado de Investigaciones Especiales en San Juan, y está en destaque laborando para el gobierno de Puerto Rico.

Cuestionado sobre cómo le pediría al pueblo que coopere en pesquisas tras el caso de Soto Méndez, respondió: “Siempre hay querellas, investigaciones, señalamientos. Se hizo una investigación y esa investigación indicó que el sargento hoy no hubo una falta administrativa”.

El ascenso de Soto Méndez provocó que Rivera Schatz le dedicara un mensaje, en redes sociales, a González, cuestionando la acción y preguntando si se trató de un “favorcito”.

“¡Qué decepción!”, escribió el líder senatorial.

González ripostó que “nunca” le han pedido un “favorcito”. “Siempre voy a hacer el trabajo de la manera correcta”, agregó.

Tags
Superintendente de la PolicíaJoseph GonzálezPolicía de Puerto RicoThomas Rivera SchatzJenniffer GonzálezJanet Parra
ACERCA DEL AUTOR
Gloria Ruiz Kuilan
Gloria Ruiz KuilanArrow Icon
Periodista con más 26 años de experiencia. Orgullosa de ser producto de la escuela pública. Criada en un residencial público de Bayamón en el que vivió la realidad diaria de muchos...
Popular en la Comunidad
El diario de hoy
miércoles, 22 de abril de 2026
El diario de hoyEl diario de hoy
Noticias
Ver más
Google Play

DISPONIBLE EN

Google Play

App Store

DISPONIBLE EN

App Store


Mi cuentaMi cuenta
SuscríbeteSuscríbete
NewslettersNewsletters
Servicio al clienteServicio al cliente
¿Quiénes somos?ContáctanosFAQEl diario de hoyReglas de concursosMapa del sitio¿Por qué confiar en nosotros?

Otras marcas de GFR Media

PrimeraHoraOferta del díaClasificados PRShop PRBrandStudio
Política de privacidadTérminos y condicionesTérminos y condiciones del suscriptorCorrecciones
InmaGDATagTrust Project
©2026 GFR Media, Todos los Derechos Reservados.
Home
Home
Últimas Noticias
Últimas Noticias
Secciones
Secciones
Juegos
Juegos
Suscriptores
Suscriptores

Ups...

Nuestro sitio no es visible desde este navegador.

Te invitamos a descargar cualquiera de estos navegadores para ver nuestras noticias: