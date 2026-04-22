Joseph González defiende ascenso de policía que no cooperó con pesquisa administrativa

El superintendente de la Policía, Joseph González, defendió este miércoles el ascenso –de agente a sargento– que recibió Abiel Soto Méndez, el oficial que se negó a cooperar con una investigación administrativa en su contra luego que trascendiera que llamó al Senado para saber quién entraba a la oficina del presidente Thomas Rivera Schatz para hablar de la exsecretaria designada de Justicia Janet Parra.

“El proceso para ascender a ese policía es totalmente bajo el protocolo, el reglamento de la Policía de Puerto Rico. Al momento de él ser ascendido, no tenía una querella administrativa abierta. Y, en todos los procesos que siempre hacemos bajo esta administración, estamos asegurando que hacemos las cosas bien”, dijo González, tras una reunión en La Fortaleza, en la que participó todo el componente de seguridad federal y estatal.

“Hubo unas alegaciones. Hubo una investigación. Hubo un señalamiento. La querella no fue probada, pero, en ese caso específicamente, el agente, bajo la recomendación de su abogado, decidió no cooperar en esa investigación. Pero, de igual manera, no hubo los elementos para encontrar que el policía como tal cometió una falla”, agregó.

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Soto Méndez fue objeto de una investigación administrativa en la Uniformada luego de que trascendiera que, mientras formó parte de la escolta de Parra y transcurría el intercambio de información y entrevistas para su confirmación, preguntó quiénes acudían a la oficina de Rivera Schatz. Parra no fue confirmada.

El policía no cooperó con una investigación sobre esos hechos, por lo que recibió una amonestación que fue a su expediente, dijo el superintendente.

Precisó, en tanto, que Soto Méndez tomó el examen de ascenso en febrero pasado y, tras pasarlo, se le concedió el 15 de abril.

Explicó que, de acuerdo con “el protocolo” de la Policía, una amonestación no impide su ascenso. “No impide que lo ascienden, pero en el futuro, si ocurren acciones similares, ahí las penalidades pueden ser más graves”, aclaró.

En el ámbito federal, apuntó González, sucede lo mismo: una amonestación no impide ascensos. El superintendente es empleado federal, donde fue jefe del Negociado de Investigaciones Especiales en San Juan, y está en destaque laborando para el gobierno de Puerto Rico.

Cuestionado sobre cómo le pediría al pueblo que coopere en pesquisas tras el caso de Soto Méndez, respondió: “Siempre hay querellas, investigaciones, señalamientos. Se hizo una investigación y esa investigación indicó que el sargento hoy no hubo una falta administrativa”.

El ascenso de Soto Méndez provocó que Rivera Schatz le dedicara un mensaje, en redes sociales, a González, cuestionando la acción y preguntando si se trató de un “favorcito”.

“¡Qué decepción!”, escribió el líder senatorial.