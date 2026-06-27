Junta de Supervisión avala el nuevo presupuesto: “Cumple con el plan fiscal certificado”

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) avaló el presupuesto del año 2026-2027 aprobado por la Asamblea Legislativa, al determinar que cumple con el plan fiscal certificado para el gobierno de Puerto Rico.

En una carta enviada ayer, viernes, a la gobernadora Jenniffer González, el director ejecutivo de la JSF, Robert F. Mujica, informó que el presupuesto es consistente con las disposiciones de la ley Promesa.

“Luego de revisar el presupuesto propuesto para el AF2027 del gobierno de Puerto Rico adoptado por la Legislatura, la JSF ha determinado que dicho presupuesto cumple con el plan fiscal”, precisó Mujica.

En consecuencia, indicó que la JSF espera certificar el presupuesto desarrollado conjuntamente, conforme a la Sección 202(f) de Promesa, a más tardar el 30 de junio, conforme al calendario.

“Hasta la fecha, la JSF no ha recibido el presupuesto del AF2027 del gobierno de Puerto Rico adoptado por la Legislatura y firmado por la gobernadora”, alertó.

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Por ende, señaló que espera que la mandataria someta a la JSF el presupuesto a más tardar el próximo lunes, 29 de junio, a las 8:00 a.m., “con el fin de contar con tiempo suficiente para revisarlo y certificarlo”.

“La JSF espera continuar trabajando con el gobierno para cumplir con los requisitos y objetivos de Promesa en beneficio del pueblo de Puerto Rico”, concluyó Mujica.

Reacciona presidente cameral

En reacción, el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, afirmó que la certificación del presupuesto “deja claro el compromiso que existe para allanar la salida de la JSF”.

“El aval de la JSF al presupuesto consolidado del gobierno para el año fiscal 2026-2027, el segundo contiguo en dos años, demuestra el compromiso que existe en cumplir con los parámetros estipulados para establecer así la ruta a la salida de la Junta”, dijo, en declaraciones escritas.

“Nos quedan dos presupuestos, balanceados y certificados en acorde con las estipulaciones vigentes, para completar ese requisito de cuatro en línea”, abundó, al reconocer el trabajo de la Comisión cameral de Hacienda, el Ejecutivo y el Senado “en este logro”.

Méndez detalló que la Comisión de Hacienda de la Cámara realizó 14 vistas públicas, en las que participaron más de 45 entidades –el 85% relacionadas con el manejo del presupuesto del gobierno– como parte de la evaluación correspondiente.

En detalle el presupuesto

El presupuesto consolidado para el próximo año fiscal 2026-2027, que deberá entrar en vigor el 1 de julio, asciende a $33,570.9 millones, de los cuales $13,180 millones provienen del Fondo General.

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Las principales partidas –que superan los $6,000 millones– están destinadas al pago de nómina y pensiones bajo el sistema “pay as you go”.

Como parte de los ajustes acordados en las negociaciones con la JSF, se incluyó el aumento de $12 millones a $25 millones en los fondos de la Autoridad de Carreteras y Transportación para el mantenimiento de la red vial. Asimismo, se contemplan $20 millones para el programa de Ama de Llaves y $15 millones para la adquisición de máquinas de escrutinio electrónico.

El presupuesto también incluye $11.1 millones para la compra de embarcaciones de transporte marítimo, $44 millones para cubrir el ajuste salarial de la Policía, $10.5 millones para el arrendamiento de bombas de agua del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para el control de inundaciones y $561 millones para la Universidad de Puerto Rico.

De igual forma, se contempla una reserva de riesgo de $51 millones, una reserva de nómina de $31.6 millones, $15.5 millones para la implantación de la reforma del servicio público, $22 millones para el aumento salarial de los oficiales correccionales y $23 millones para la adquisición de tecnología destinada a Medicaid.

En el caso de los municipios, se incluyó un financiamiento extraordinario de $51.8 millones bajo la Ley para Ponerle Fin a la Quiebra de Puerto Rico, así como $30 millones adicionales para la Reforma de Servicios Municipales.

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