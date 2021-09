La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó los $578,000 que necesitaba la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) para pagarle a los comisionados electorales y los alternos de los partidos políticos desde el 1 de octubre hasta que finalice el año fiscal en junio del próximo año.

No obstante, aún resta que el organismo electoral reciba el dinero para pagarle a la comisionada electoral del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC), Lillian Aponte.

El dinero no había sido asignado en el presupuesto de la CEE, que entró en vigor el pasado julio.

El presidente de la agencia, Francisco Rosado Colomer, confirmó que los $578,000 cubrirán la remuneración económica de los comisionados electorales que trabajan por contrato. Los comisionados escogen si quieren trabajar por servicios profesionales o como empleados de la CEE. Aponte decidió trabajar como empleada de la CEE.

“Me falta un planteamiento presupuestario que es la comisionada del MVC que ella decidió no hacerlo por contrato. Ella tenemos que esperar que el planteamiento me lo aprueben para incluirlo en la nómina”, dijo Rosado Colomer.

Agregó que aunque se hicieron los dos requerimientos de presupuesto -para comisionados electorales que cobran por servicios profesionales y los que lo hacen por nómina- no ha recibido respuesta respecto a Aponte. Los $578,000 aprobados por la JSF tardaron dos meses en ser aprobados.

Entretanto, Aponte dijo que aunque comenzó a sustituir a Olvin Valentin como comisionado electoral del MVC desde el pasado 1 de Agosto, aún no tiene un nombramiento oficial de la CEE.

“Yo llevo dos meses en la CEE y todavía estoy sin nombramiento oficial”, afirmó la comisionada electoral.

Indicó que pidió al presidente de la CEE “para ver si había alguna discrepancia” con la información sobre su nombramiento, contratos o aumentos de sueldo en este año fiscal “y todavía no me han contestado”.

“Estoy en una especie de limbo y en este país eso trae unas cuestiones entre medio. Como es que los que estaban por contrato le aprobaron la partida. Se aprueba, pero la mía no. Todavía, la comisionada del MVC que hemos tenido tanto tropiezos, que hemos hecho denuncias serias”, cuestionó Aponte.