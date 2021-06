El exalcalde novoprogresista de Santa Isabel, Enrique “Quique” Questell Alvarado, obstruyó una auditoría que realizaba en el ayuntamiento la Oficina del Contralor de Puerto Rico (OCPR), según denunció esa entidad en un informe que publicó hoy sobre las operaciones fiscales de ese municipio.

Questell Alvarado impidió que los auditores entrevistaran a empleados municipales, también prohibió a los trabajadores del ayuntamiento proveer aquellos documentos que les solicitaran los auditores y les advirtió que solo la secretaria municipal Lourdes S. Iglesias Rivera, quien fue designada oficial de enlace, podía atender los requerimientos de los funcionarios de la OCPR, según consta en el informe de auditoría.

No obstante, poco después el ex ejecutivo municipal -por su propia cuenta- dio por cancelada la auditoría que pretendía auscultar cómo llevó la administración del municipio santaisabelino. Questell Alvarado no consiguió ser reelecto en las elecciones pasadas después de 15 años en el cargo.

“El 29 de septiembre de 2016 el alcalde notificó a nuestros auditores que suspendió la auditoría indefinidamente”, señala el informe de auditoría.

De igual forma, “el 6 de octubre de 2016 la entonces secretaria de la Legislatura Municipal notificó a nuestros auditores que el presidente de dicho Cuerpo (Pedro Rodríguez Rosado) le impartió instrucciones de no entregar documentos ni información, ya que ese fue el acuerdo al que había llegado con el alcalde”.

Los auditores nunca pudieron reunirse con la directora de finanzas del ayuntamiento, tampoco pudieron coordinar una visita al taller de obras públicas ni al Hotel Hacienda Santa Isabel. Algunos requerimientos de información se contestaron hasta con 115 días de atraso.

“Del 3 de febrero al 5 de agosto de 2020, nuestros auditores realizaron múltiples gestiones, entre estas, llamadas telefónicas, solicitudes de información y visitas al Municipio, para poder realizar la evaluación sobre la confiabilidad de los datos procesados por los sistemas de información relacionados con los comprobantes de desembolso y las transacciones relacionadas con el procesamiento de nóminas”, lee el informe.

“La negativa de la entidad en proveernos la información solicitada, a pesar de los seguimientos dados, impidió realizar dicha evaluación. No pudimos efectuar las pruebas necesarias o esenciales para determinar si dichos datos son o no suficientemente confiables”, añade el documento de la OCPR.

En declaraciones escritas divulgadas a través de la directora de prensa Lisandra Rivera, la contralora Yesmín Valdivieso reconoció que la OCPR no acudió a los Tribunales para buscar que se le ordenara al alcalde la entrega de los documentos necesarios para la auditoría. En cambio, la OCPR dijo que este y otros hallazgos fueron referidos al Departamento de Justicia y a la Oficina de Ética Gubernamental.

Contratada la parentela de la directora de finanzas

A pesar de los obstáculos que puso el alcalde, los auditores detectaron varias irregularidades y fallas administrativas que le llevaron a emitir una opinión adversa sobre la administración del Municipio de Santa Isabel.

Entre las irregularidades destaca un presunto pago ilegal a la empresa de Eduardo Meléndez Cruz, hermano de la entonces directora de finanzas Noelia Meléndez Cruz, quien estuvo de manera “interina” en el cargo por casi cuatro años. El contrato entre la compañía A/E Design fue firmado por Santos Meléndez Cordero, padre de la directora de finanzas, como encargado de operaciones de la empresa de su hijo.

Las corporaciones profesionales del ingeniero Santos Cordero, SEM Design y SEM A/E Design, también han tenido contratos con este municipio, aunque en años distintos. La Oficina del Contralor refirió este asunto a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG).

En febrero de 2017, el municipio encargó a A/E Design la supervisión de la construcción de la cancha de baloncesto en el sector Ollas del Barrio Descalabrado. El pago mensual por ese contrato era de $5,050.

Según el informe de la auditoría, el día antes que se venciera ese contrato, la directora de finanzas “creó en el sistema de contabilidad una orden de compra y un comprobante de desembolso por $5,050, para el pago de una enmienda al contrato mencionado”. Sin embargo, no existía ninguna enmienda al contrato de la empresa de su familia “por lo que dicho pago resultó ser ilegal”, destaca el informe.

En su contestación a la OCPR, el alcalde argumentó que “la secretaria municipal por error no renovó a tiempo un contrato de servicios quedando al descubierto un mes de servicios. Sin embargo, los servicios sí fueron prestados por el contratista”.

El mismo día que la directora de finanzas hizo la orden de compra, el municipio de Santa Isabel, que en ese momento tenía un déficit de cerca de $6 millones, emitió el cheque a A/E Design, que lo cobró dentro de los siguientes dos días. No obstante, tras los requerimientos de los auditores, el dinero fue reembolsado por la empresa más de un año después.

“El Municipio no nos suministró para examen los cinco comprobantes de desembolso por $25,250 emitidos a favor de la compañía”, añade el informe de auditoría.

Deudas con agencias públicas

El informe señala también que al 31 de marzo de 2019 el Municipio de Santa Isabel adeudaba en total $2,551,087 a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados, a la Autoridad de Energía Eléctrica, al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos y al Departamento de Hacienda.

La auditoría cubrió del 1 de julio de 2014 al 31 de mayo de 2018 y encontró que el déficit acumulado del municipio aumentó. El año fiscal 2014- 2015 cerró con un déficit acumulado por $3,890,290, en 2015-2016 la deficiencia fue de $3,795,861, para el 2016-2017 el déficit llegó a $5,479,220 y en el 2017-2018 era de $6,824,806.