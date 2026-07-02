Libres y sin cargo a vacaciones los empleados públicos el 3 y 24 de julio

Maricao - La gobernadora Jenniffer González anunció este jueves que los empleados públicos tendrán libres el 3 y 24 de julio, con motivo del Día de la Independencia de Estados Unidos y el Día de la Constitución de Puerto Rico, respectivamente, sin cargo a vacaciones ni ninguna otra licencia.

“El 3 y 24 de julio serán declarados días libres, sin cargo a ninguna licencia, para que la gente pueda coordinarse y planificarse con tiempo”, dijo la mandataria, antes de culminar una conferencia de prensa en Maricao, donde estuvo entregando títulos de propiedad.

En marzo pasado, causó controversia la determinación de González de concederles libre toda la Semana Santa a los empleados públicos, con cargo a la licencia de vacaciones. Entonces, La Fortaleza debió aclarar que el uso de los días de vacaciones para esa fecha era opcional.

De otra parte, la gobernadora exhortó a los adultos mayores a reclamar los bonos, de $400, que el Departamento de Hacienda desembolsa para toda persona de 65 años o más. Dijo que las solicitudes estarán disponibles desde hoy, 2 de julio, hasta octubre, a través de la plataforma de SURI.

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“Significa que toda persona que tenga 65 años o más puede reclamar, a través de la página de SURI, su bono de $400. Este bono está disponible si usted no ha reclamado un bono de crédito por trabajo o si no ha excedido de cierta cantidad de ingresos”, explicó.

González dijo, además, que, a través de SURI, también está disponible el bono de $300 para pensionados del gobierno de Puerto Rico.