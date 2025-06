A pesar de que aún no hay disponible un estimado final, el secretario de Asuntos Públicos dijo que no anticipa que se requieran fondos federales para asistir a los municipios.

“Nosotros tenemos que enfocar cada emergencia en el proceso y en la totalidad de las circunstancias. Aquí no ha cambiado nada que no sea, como siempre, que las cosas se manejan a nivel local, entiéndase los municipios, y a nivel del gobierno de Puerto Rico. Cuando se excede la capacidad del gobierno de Puerto Rico, a esos efectos es que se solicita una declaración presidencial. Como vemos con las lluvias, eso no ha pasado en este momento. Y, a futuro, pues, no vemos ningún cambio en el proceso”, respondió, por su parte, el comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, Ángel Jiménez.