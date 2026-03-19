Miembros del Senado discutirán múltiples asuntos con el Secretario de la Gobernación durante Comisión Total

La Secretaría del Senado reveló los asuntos que espera discutir con el secretario de la Gobernación Francisco Domenech durante la Comisión Total citada por el Senado para el 24 de marzo.

Una carta publicada el 18 de marzo por Jenniffer Martínez Heyer, secretaria de la Secretaría del Senado, confirmó tanto la celebración de la Comisión Total, desde le 1:00 p.m. en el salón Leopoldo Figueroa Carreras, como la convocatoria de Domenech y de todos los miembros del Senado.

En la misiva de dos páginas, Martínez Heyer, además, delineó los asuntos que se cubrirán durante la sesión, que incluyen el estado de la reforma laboral y reorganización de la Rama Ejecutiva; la reforma contributiva y su impacto en las finanzas públicas; el sistema de permisos y la agilización de trámites; el proceso de contratación y subastas del gobierno y de las corporaciones públicas; y los nombramientos de empleados, ascensos y retiros en el servicio público.

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También atenderán la gestión y desembolso de los fondos de reconstrucción federal; el cumplimiento con las metas de ingresos, gastos y proyecciones del plan fiscal; la situación fiscal de las corporaciones públicas; y cualquier otro asunto relacionado con las funciones de Domenech, quien también funge como director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf).

La gobernadora Jenniffer González rehusó, este miércoles, revelar si acudirá a la sesión o si Domenech se presentará ante la Comisión Total.

“Falta tiempo para eso.Habrá tiempo para tomar decisiones sobre eso”, respondió la gobernadora, durante una entrevista radial (Radio Isla) temprano, cuando se le preguntó si Domenech acudiría ante el Senado en Comisión Total.

Poco después, en otra emisora (Magic 97.3), y ante la misma pregunta, González abundó: “Falta más de una semana para eso, así que, de aquí a allá, pueden pasar muchas cosas”.

“Puede pasar cualquier cosa”, agregó, luego de asegurar que no tiene “ningún problema” en enfrentarse personalmente a Rivera Schatz, con quien protagoniza una controversia pública que ha escalado tras la salida de Ciary Pérez Peña de la jefatura del Departamento de la Vivienda.

La citación a Domenech surgió luego que un pedido de parte del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, en la que solicitó a cinco agencias información sobre los contratos que ostentan con el exsecretario de Justicia, Antonio Sagardía, no fue atendida.

En una publicación en su cuenta de Facebook del 11 de marzo, Rivera Schatz sostuvo que Domenech, presuntamente, dio una instrucción a las cinco agencias a no entregar los datos solicitados.

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Del mismo modo, el Departamento de Hacienda se negó a entregar los datos contributivos del abogado, pues tal divulgación está prohibida por el Código de Rentas Internas y porque la información está “protegida” por la Constitución.

Sobre el particular, González añadió en una de las entrevistas radiales que “es a mí a quien me está citando, básicamente para discutir mis decisiones como gobernadora. Esto no es para los asuntos fiscales. Esto no es para discutir política pública. Es para hablar sobre nombramientos.Es para hablar sobre contrataciones y asuntos que tienen que ver con mi injerencia administrativa.Eso no pasó ni con Aníbal Acevedo Vilá”.

Preguntada sobre las críticas que se le han hecho por mantener a Domenech en su administración, dijo que también Rivera Schatz le hizo cuestionamientos similares a Luis Fortuño para que sacara a su secretario de la Gobernación, Marcos Rodríguez Ema.

“Porque, si no hacen lo que él quiere, él quiere que los boten. Esa es la realidad”, puntualizó.