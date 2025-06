La exsecretaria de Recursos Naturales y Ambientales Anaís Rodríguez Vega testificó por más de tres horas este lunes ante la División de Integridad Pública y Oficina de Asuntos del Contralor del Departamento de Justicia , y aunque al concluir su comparecencia no precisó el motivo de su citación, su abogado, Leonardo Aldridge , fue enfático en que, al salir de la jefatura de la agencia, no dejó ninguna orden administrativa pendiente de consideración.

Sin embargo, Rodríguez Vega deberá regresar al Departamento de Justicia para firmar las anotaciones de su testimonio en una fecha que no fue revelada por Aldridge, quien tampoco quiso especificar el objeto de la investigación porque el proceso no ha terminado.

Aclaró, no obstante, que antes que Rodríguez Vega saliera del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), en diciembre, su clienta no dejó sobre su escritorio una opinión legal u orden administrativa pendiente de firmar relacionada con la controversia por la permanencia de las residencias ubicadas en el litoral de La Parguera .

“Sin entrar en de qué tema es que se nos preguntó arriba (en la agencia), porque he hecho claro que no vamos a entrar en eso, sí quiero especificar que la licenciada Rodríguez dejó en su escritorio el presupuesto de Recursos Naturales, los reglamentos y leyes de Recursos Naturales, y un ‘post-it’ que decía ‘éxito’ para el próximo secretario de la agencia”, puntualizó el abogado a su salida del edificio.

“No dejó ninguna orden administrativa firmada y no dejó ninguna orden administrativa pendiente. El que diga lo contrario está faltando a la verdad. Así que, sin entrar en los méritos de qué se discutió o no se discutió allá arriba, sí quería dejar eso consignado, porque esa es la realidad fáctica”, agregó.