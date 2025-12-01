Opinión
NoticiasGobierno
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

No habrá sesión legislativa extraordinaria: Jenniffer González descarta convocar a la Legislatura

La discusión de la propuesta reforma contributiva se llevará a cabo en enero próximo, indicó la gobernadora

1 de diciembre de 2025 - 1:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Al ser abortada la sesión extraordinaria, la gobernadora dijo que decidió no reunirse con los presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez para discutir el tema de la reforma contributiva. (Carlos Rivera Giusti)
Gloria Ruiz Kuilan
Por Gloria Ruiz Kuilan
Periodista investigadoragloria.ruiz@gfrmedia.com

Aguadilla - La gobernadora Jenniffer González indicó este lunes que descartó convocar a una sesión legislativa extraordinaria para atender su propuesta de reforma contributiva, la que aseguró será llevada a discusión en enero próximo cuando se reanuden los trabajos ordinarios de la Asamblea Legislativa.

“Para el tema de la reforma contributiva, no (va a haber sesión sesión extraordinaria)“, sostuvo la primera ejecutiva, al culminar una conferencia de prensa en las afueras de la renovada sede de la Fiscalía de Aguadilla, que sufrió daños por el paso del huracán Fiona en 2022. Los trabajos se realizaron con una inversión de unos $2.2 millones en fondos federales y estatales.

Cuestionada sobre si convocaría a la Legislatura para evaluar otro tema, la gobernadora respondió “no lo contemplo en este momento”. La mandataria ya había adelantado, en entrevista con El Nuevo Día, que se inclinaba a no convocar la sesión extraordinaria.

Destacó que su expectativa es que la reforma contributiva, tras ser aprobada en la Legislatura, se pueda poner en vigor “para esta etapa contributiva que se ve en abril de este año”.

La segunda sesión ordinaria de la Legislatura cerró el 18 de noviembre.

Al ser abortada la sesión extraordinaria, la gobernadora dijo que decidió no reunirse con los presidentes legislativos Thomas Rivera Schatz y Carlos “Johnny” Méndez para discutir el tema.

Pese a este escenario, la gobernadora reiteró que presentará la medida que dan paso a la reforma contributiva durante el receso legislativo, periodo en el cual las Oficinas de Actas y Récord de los cuerpos legislativos pueden recibir los proyectos, informó La Fortaleza.

“Nosotros tenemos que tener una reunión para presentar los proyectos ahora o en el mes de diciembre. Es cuestión de que la Legislatura tenga la oportunidad de revisarlos para la próxima sesión (ordinaria)”, dijo la gobernadora.

Impuesto al inventario

Sobre el impuesto al inventario, un tema que está bajo evaluación de un comité especial, la gobernadora dijo que espera por el resultado de ese equipo de trabajo.

“En este momento, para mí la prioridad van a ser los temas de reforma contributiva, el tema fiscal, no necesariamente del impuesto al inventario”, expresó la gobernadora.

Aunque la Legislatura aprobó el proyecto de la Cámara 420 que eliminaba el impuesto al inventario en el 2028, la gobernadora lo vetó porque no se ajustaba a su compromiso de campaña de congelar el arbitrio por cinco años y durante ese período buscar un sustituto.

Tras el veto, la gobernadora presentó una medida de administración (Proyecto de Administración 81) que busca atender el tema.

