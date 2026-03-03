¿No tienes tu licencia a la mano? Nueva aplicación desarrollada por PRITS permitirá verificar la identidad

Una nueva aplicación elaborada por el Servicio de Innovación y Tecnología de Puerto Rico (PRITS, en inglés), llamada “Puerto Rico Verifier”, permitirá a los establecimientos verificar la edad o la identidad de una persona sin que esta tenga que divulgar información personal o confidencial.

La aplicación, por el momento, está solo disponible para dispositivos electrónicos con sistema operativo iOS, de Apple.

“Esto es utilizando la infraestructura del móvil”, sostuvo el director de PRITS, Poincaré Díaz Peña, en entrevista telefónica.

“Es una herramienta para agilizar el proceso, trayendo eficiencia en el proceso de identificarse o acceder a algún beneficio. Es una herramienta que permite, sin tener que ir a la cartera y sacar su identificación, esperar que la lean o les escaneen, validar la identidad”, apuntó el funcionario.

El lector, explicó Díaz Peña, es una aplicación que estará por el momento disponible en el Apple Wallet y puede ser descargada por quien la desee de manera gratuita.

“Hay cuatro escenarios. Primero, valido la identidad. Puedo también validar si es mayor de 18 años, mayor de 21 o mayor de 65 años. Esto no comparte ni la fecha de nacimiento, ni el número de licencia, solo confirma lo que son los atributos que solicita la aplicación, por ejemplo cuando es de 21 años, le responde un sí o un no”, explicó.

Por ende, la aplicación es útil para comercios que venden bebidas alcohólicas y deben verificar la edad límite, que es 18 años. También funciona para verificar la edad límite para fumar, que es 21 años.

Díaz Peña dijo que el lector también valida la edad de los seniors, lo que es de utilidad en establecimientos como cines o teatros que fijan una tarifa especial para esta población.

Igualmente, sostuvo que el gobierno puede usar la aplicación en cada agencia para verificar la identidad de la persona que requiera servicios o beneficios.

Todos los usuarios de dispositivos iOS, dijo, pueden activar su tarjeta de identificación y usarla con el lector.

“La invitación al público en general es que utilicen ambas herramientas que ya hemos sacado, tanto el MDL de Google como el de Apple porque primero, esto permite agilizar procesos. Segundo, protege su información, protege sus datos en el sector privado, incluso el gobierno. Reduce los tipos de fraudes también, en dar identificaciones que han sido escaneadas o duplicadas o clonadas”, afirmó Díaz Peña.

Díaz Peña, a la derecha, indicó que la aplicación se desarrolló con recursos internos de PRITS. (Ramon "Tonito" Zayas)

No precisó cuánto le costó a PRITS hacer la aplicación.

“Pero sí fue un desarrollo interno utilizando ya lo que hemos trabajado”, dijo.

PRITS fue responsable de la creación de CESCO Digital, entre otras plataformas, y ahora colabora en la confección de un registro virtual para identificar a residentes de Vieques, ya que este verano debe comenzar una nueva tarifa de transporte marítimo para personas que no viven en las islas municipio.

PRITS fue creada en el 2019 y es la agencia responsable de liderar y fomentar la transformación digital del gobierno de Puerto Rico. Todo contrato de informática y tecnología debe tener el visto bueno de esta agencia, que fue eje de controversias el año pasado, luego de que trascendiera que un contrato entre el Departamento de Salud y la empresa XUVO Technologies se otorgó sin aval de PRITS, sin proceso competitivo y luego que otra empresa hubiese sido seleccionada.

A favor de la fusión

A tono con la Ley 75 del 2019, PRITS debe evaluar y autorizar los contratos sobre servicios y bienes tecnológicos de las agencias del gobierno. Este cuatrienio, la agencia tuvo tres nominados a la jefatura que fueron retirados del Senado, en medio de supuestas presiones en el análisis de las contrataciones. La gobernadora Jenniffer González negó esos señalamientos.

Díaz Peña, cuya confirmación en enero le puso fin a esa racha negativa, aseguró que trabaja con plena autonomía. Sin embargo, favoreció la propuesta de la gobernadora, que aún no se ha materializado mediante un proyecto de ley, de regresar PRITS a la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

“Esa prerrogativa es de la gobernadora. Yo respeto mucho la decisión que ella tome”, afirmó Díaz Peña.

¿Pero PRITS perdería su autonomía?, cuestionó este medio.

“Bueno, no. Es que seríamos todavía la agencia especializada en tecnología”, contestó.

Cuestionado sobre si halló irregularidades al convertirse en el director de PRITS, Díaz Peña respondió en la negativa.

“Básicamente yo le puedo decir que es una agencia que llevaba seis años sin un director ejecutivo en propiedad y este vaivén de directores... había procesos que faltaban de madurar, de llevarlos a un nivel mucho más maduro y eso es a lo que yo me estoy dedicando”, señaló.

Precisó que busca robustecer la evaluación de contratos.

Al momento de su confirmación, Díaz Peña reveló que el 55% de los puestos en la oficina estaba vacante. Con la controversia por la contratación de XUVO en Salud, trascendió que no dotarle de personal y mantenerla acéfala, eran dos de los principales mecanismos usados para intervenir con PRITS.

Díaz Peña no precisó cuándo llenará todas las plazas, pero aseguró que para julio próximo tendrá listo un plan de clasificación y retribución para los empleados de PRITS.

“De 124 puestos, creo que son 43 ahora mismo los que tenemos ocupados. No obstante, ya comienza un proceso de reclutamiento. Ya hemos tirado convocatorias para el área de contabilidad, para el área del legal”, dijo.

Un informe reciente de la Oficina del Inspector General de Puerto Rico reveló que 90 agencias del gobierno mostraron deficiencias respecto a la seguridad de sus redes, lo que las hace vulnerables a ataques cibernéticos. Ese informe se hizo en coordinación con PRITS.