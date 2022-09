Las esperanzas de poder recortar los periodos de interrupción del servicio eléctrico descansan, por ahora, en la llegada de varias decenas de brigadas nuevas a Puerto Rico, que estarán enfocándose en el manejo de la vegetación y la supervisión constante sobre las líneas de transmisión.

Kathy Roure Moulier, quien dirige el recién creado ‘task force’ de LUMA Energy conocido como la Iniciativa de Reducción y Respuesta a Interrupciones (IRRI), precisó que el consorcio asignó unas 25 brigadas adicionales a las líneas de transmisión y otras 68 para el control de la vegetación.

“Esperamos ya la semana que viene más empleados para trabajar con las subestaciones, que llegan altamente cualificados y no tenemos como que perder el tiempo adiestrándolos. Eso era uno de los objetivos, aumentar la cantidad de empleados”, dijo Roure Moulier, quien estuvo acompañada en la entrevista de otros tres de los integrantes del IRRI.

“En cuanto a la vegetación ya hemos limpiado 15 millas y hemos podido enfocarnos en otras áreas como la termovisión”, subrayó la oficial de LUMA Energy.

Alejandro González, otro de los miembros del IRRI, explicó que mediante la tecnología de la termovisión la empresa tiene la capacidad de monitorear las temperaturas en las líneas de transmisión.

“En los puntos donde hay empates, donde están los conectores, se coge la temperatura que está ahí y establecemos prioridades de ser necesario”, explicó González.

¿Eso no se hacía hasta este momento?, le preguntó este medio.

“Me atrevo a decirte que todos los trabajos que estamos mencionando los hacemos todo el tiempo. Lo que ha cambiado es que hemos incrementado en cuanto a nuestra estrategia, hemos reenfocado las prioridades y hemos incluido entre ellas una inspección más profunda de este tipo, utilizando la tecnología para tener mayor visibilidad. Con eso mitigamos las posibles interrupciones futuras”, planteó González.

Al anunciar la IRRI, el miércoles de la semana pasada, se indicó que una de las metas a corto plazo era reducir en un 20% las interrupciones para los clientes en zonas “altamente afectadas”. De esa manera, explicó Hamilton Lugo, también de la IRRI, se reducirían los indicadores principales que utiliza la industria para medir la calidad del servicio eléctrico: el SAIDI, que se refiere a la duración de los apagones; el SAIFI, que mide la frecuencia de estos eventos; y el CAIDI, que, a base de las otras dos métricas, calcula el periodo promedio que pasan los consumidores sin energía en un periodo determinado.

El 18 de agosto, al revelar las métricas de LUMA Energy en su primer año como operador de la red, el Negociado de Energía concluyó que el SAIDI y el CAIDI habían incrementado en comparación con los estándares previos, si bien la cantidad de apagones, medida por el SAIFI, se había reducido.

González y Melissa Pueyo, quien lleva el título de jefa de Experiencia del Cliente dentro de la IRRI, explicaron que el objetivo de priorizar las zonas “altamente afectadas”, principalmente por su elevada densidad poblacional, no entra en conflicto con la necesidad de atender las averías que impactan directamente instalaciones críticas, como serían los hospitales.

“El enfoque, para establecer prioridades, preferimos atacar en este momento donde impactamos más cantidad de personas. Los otros factores (son) servicios esenciales, como hospitales, sistemas de agua, aeropuertos, puertos”, enumeró González.

González, asimismo, puntualizó que otra de las tareas del ‘task force’ ha sido entablar mejor comunicación con las instituciones hospitalarias, particularmente en lo referente a los protocolos para atender interrupciones en el servicio. En pasadas semanas, partes del Centro Médico de Río Piedras quedaron sin servicio eléctrico por varias horas, ante fallas en la red de LUMA Energy y daños a los generadores de emergencia, en medio de versiones encontradas sobre las razones por las que no se atendió de inmediato la avería.

“En el ejercicio vamos a estar comunicándonos con estos clientes esenciales para, junto con ellos, evaluar sus planes de resguardo. Pudiéramos traer (Centro Médico) como un ejemplo, cómo podemos apoyarlos en sus ‘backup plans’, entenderlos y ponernos a su disposición para trabajar con ellos”, sostuvo González.

“En el caso de los hospitales, ellos tienen un equipo (de LUMA) asignado a trabajar con ellos directamente. Todos los hospitales que se han mencionado últimamente tienen su personal asignado, que fueron los primeros que se comunicaron una vez reportaron la emergencia, y trabajamos mano a mano con ellos, en el caso de Centro Médico y Auxilio Mutuo, para poder tratar de brindarles el apoyo que necesitaban en lo que trabajaban con sus problemas internos”, sostuvo Pueyo ante la pregunta de si previamente no existía una comunicación directa con los centros de salud.

Roure Moulier, cuya designación como jefa de la IRRI recibió críticas la semana pasada ante el hecho de que no cuenta con preparación en ingeniería y su experiencia en el campo operacional comenzó hace un año, con la entrada de LUMA, se sostuvo, tras sus primeros días en el cargo, en que tiene la capacidad para cumplir sus funciones.

“Como no soy ingeniera me descualifican, (pero) yo vine aquí a reforzar. Y no es que yo no tenga conocimiento, sí tengo conocimiento. La pregunta (que recibo) es si soy ingeniera o no y yo tengo que ser transparente y decir lo que realmente es la verdad. Sí tengo experiencia, trabajé 26 años en la compañía anterior (Autoridad de Energía Eléctrica), llevo un año trabajando en LUMA en el área de operaciones. En un año he aprendido, he tenido el interés y lo que vengo a este ‘task force’ es a unos reenfoques, a administrar. Tengo un equipo que son ingenieros, buenos administradores, que son buenos gerentes. No es que yo no sepa lo que estoy haciendo”, puntualizó Roure Moulier, quien negó que su nombramiento haya respondido a presiones del gobernador Pedro Pierluisi o el liderato del Partido Nuevo Progresista, cuya organización de jóvenes llegó a presidir.